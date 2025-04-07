特朗普關稅戰｜轉發影片回應股市崩盤　特朗普竟暗示是「故意」？(有片)

美國總統特朗普日前公布「對等關稅」政策，引發全球貿易戰，導致美股上周五(4日)再度暴跌，三大指數跌幅均超過5%。其中，標普500指數單日跌近6%，跌幅較上周四(3日)更深。兩日以來，美股市值已蒸發逾6萬億美元(約47萬億港元)。至於特朗普在社交平台上轉發了支持者的影片，暗示股市崩盤是「故意」作為回應。

特朗普在其社交平台Truth Social上轉發的影片開頭提到他正在引發股市崩盤，但這是故意為之。影片中指出，特朗普之所以讓股市崩盤，是為了迫使美聯儲實施減息，以緩解美國政府的沉重債務負擔。

影片還為特朗普的關稅政策辯護，稱這是個天才的主意，認為關稅政策能促進美國企業在國內生產，並鼓勵農民在國內銷售更多農產品，從而降低食品價格。影片中呼籲道：「請記住，94%的股票由8%的美國人擁有，因此特朗普是在短期內從富人手中奪走股票，並通過降低價格將其轉交給中產階級。」

指「股神」 巴菲特認可遭打臉

另外，影片還聲稱「股神」巴菲特認可特朗普的做法，並認為特朗普「正在實行他50多年來見過的最佳經濟舉措」。不過，巴菲特旗下的巴郡公司很快發佈公告闢謠，指「所有這些報道都是假的」。