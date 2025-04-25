特朗普關稅戰｜金管局陳維民：金融市場料波動一段時間　密切關注市場動向

美國總統特朗普發動關稅戰，引起全球金融市場動盪。金管局副總裁陳維民今早(25日)中宣部主辦的「機遇香港」活動中指出，香港作為一個高度開放的金融市場，預計關稅戰令金融市場產生的波動會持續一段時間，強調金管局將密切監察及關注市場動向，在保穩的同時，亦會發揮金融支持的功能。

陳維民表示，關稅戰近期對金融市場已產生很大的波動，香港作為高度開放的金融市場，外圍事件必然會對本地金融市場有所波折。金管局的重要職責之一就是維持金融體系與市場穩定，即使近期金融市場出現較大波動，香港金融市場仍運作正常，港元流動性充足，銀行體系運作順暢，近期港元對美元更是走強，原因是有基金為了避險而願意投資港元。

他特別提到，近期觀察到一個現象，就是過往一些被視為避險工具，市場信心似乎有所動搖。這種變化對金融市場的長遠影響值得金管局密切關注。隨著關稅戰發展，其對實體、世界及區域經濟的影響尚待觀察。他預計，實體經濟增長放緩將進一步影響全球供應鏈，同時影響到全球金融市場的氣氛，市場波動將持續相當長的時間。

銀行對中小企支持資金不變

在中美貿易緊張局勢下，陳維民認為全球貿易格局將面臨重大調整，香港的貿易、進出口及運輸等行業將面臨挑戰。金管局在維持金融穩定的同時，亦需要發揮金融支持功能。上周金管局已就貿易戰易受影響的行業召開會議，重申這些行業在銀行資金支持保持不變，尤其是針對中小企，為中小企提供資源。未來金管局將密切關注形勢變化，確保香港整體經濟能夠克服各項挑戰。