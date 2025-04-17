特朗普關稅戰｜鮑威爾：或加劇通脹令儲局陷「兩難」　美股再跌道指瀉近700點

美國聯邦儲備局主席鮑威爾於美東時間周三(4日)在芝加哥經濟俱樂部發表演說，首度對前總統川普的關稅政策作出正面回應。鮑威爾指出，美國關稅上調幅度自宣布以來已遠超預期，此舉對經濟的實質影響可能包含更高的通脹及增長放緩。他憂心聯儲局會恐將陷入抑制通脹與支撐經濟增長之間的兩難抉擇。

鮑威爾重申，聯儲局的雙重使命在於促進就業的同時維持物價穩定，但特朗普政策加劇通脹壓力，使聯儲局面臨既要控制通膨又要刺激經濟的政策困境。現有經濟數據顯示，美國首季經濟增速或較去年同期減緩，而進口量激增反映企業正試圖規避關稅衝擊，預期將對經濟成長形成壓力。不過鮑威爾認為，當前聯儲局會仍可維持現行政策不變，待情勢明朗後再決定貨幣政策走向。

交易員續押注6月減息

鮑威爾發言後，根據CME集團FedWatch工具數據顯示，交易員持續押注聯儲局將於6月啟動降息。聯儲局下次議息會議將於5月7日舉行。