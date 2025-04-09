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財經
2025-04-09 11:54:00

特朗普關稅戰｜Switch 2據報受影響　全球銷量預估遭下調至1500萬部

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《彭博》報道，受特朗普關稅影響，有調查公司下調Switch 2的年度全球銷售預估至1,500萬部。(資料圖片)

《彭博》報道，受特朗普關稅影響，有調查公司下調Switch 2的年度全球銷售預估至1,500萬部。(資料圖片)

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美國實施的「對等關稅」措施對經濟活動的影響陸續浮現。任天堂(Nintendo)備受期待的新一代遊戲主機Switch 2，雖已確認將於今年6月正式上市，而且早有機構預測有望打破銷售紀錄，成為全球銷售速度最快的主機，今年銷量上看1,700萬部。然而，據《彭博》最新報道，受特朗普關稅政策影響，有調查公司已決定下調Switch 2的年度全球銷售預估至1,500萬部，降幅達12%。

Switch 2《Nintendo Switch 2秘密展》的各種迷你遊戲。 Switch 2已定在6月5日公開發售。 Switch 2的兩個Joy-Con 2控制器採用磁吸式設計。 Switch 2的底座加強了散熱。 Switch 2支架可多角度調校。 任天堂公布Switch 2香港體驗會日期，將於5月17及18日舉行。

面臨漲價壓力令買家忍手

報道指出，美國調查公司DFC Intelligence最新報告提到，受特朗普關稅政策引發的不確定性影響，Switch 2可能面臨價格上漲壓力，進而抑制部分消費者購買意願，因此將其2024年全球銷量預測從1,700萬部下調至1,500萬部。

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儘管如此，DFC仍看好Switch 2的銷售潛力，認為1,500萬部的預估銷量足以使其躋身史上最暢銷遊戲主機之列，甚至超越初代Switch、Wii及Sony PlayStation 4等經典機型。

報告顯示，61%玩家對Switch 2持正面態度，其中20%表示「將立即購買」，41%則持「謹慎樂觀」立場。因此，該機構預測Switch 2仍有望成為史上銷售速度最快的遊戲主機。

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