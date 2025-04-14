特朗普關稅「彈出彈入」　恒指升502點重上兩萬一(更新)｜港股收市

美國總統特朗普雖然簽署備忘錄，豁免對部分進口電子產品加徵「對等關稅」，但他最新表示並未宣布任何關稅豁免，對美國採取不公平貿易和非貨幣關稅壁壘的國家無法脫身。他指華府即將進行國家安全關稅調查，檢討半導體和電子產品供應鏈。《路透社》報道，特朗普可能會對相關產業施加新的「國安關稅」，並在空軍一號上表示，細節將於美東時間周一(14日)公布。
恒生指數今高開449點或2.15%，報21,363點，成交45.44億，其後最多升約600點，收市報21,417點，升502點，大市成交縮至2,534億元；國企指數7,965點，升164點，恒生科技指數5,015點，升114點。
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滙豐友邦升4% 泡泡瑪特再飆6%
【16:55更新】美國最快下月徵藥品關稅，醫藥股有炒作，石藥集團(1093)升近一成，報5.77，是全日升幅最大藍籌；藥明生物(2269)升逾6%，報21.2元；藥明康德(2359)升逾3%，報52.95元；藥明合聯(2268)升5%，報35.35元。
憧憬中概股回流，港交所(388)升近7%；報334元；滙豐(005)升4%，報78.5元，友邦(1299)升4.1%，報52.2元。
科網股上揚，騰訊(700)升逾2%，報454元；阿里巴巴(9988)升5%，報108.2元；美團(3690)升1.7%，報145.9元；京東(9618)升2.4%，報146.6元。
泡泡瑪特(9992)則升6%，報159.1元。
潤啤(291)逆市跌3%，報27.65元，是全日跌幅最大的藍籌。
港交所升7%冠藍籌 黃金股上揚
【12:40更新】半導體股向上，華虹(1347)升逾3%，報35.75元；中芯(981)升逾1%，報47.35元。
手機設備股方面，舜宇(2382)升1.8%；瑞聲(2018)升1.9%；比亞迪電子(285)升3%；聯想(992)升逾4%。
金價創新高，黃金股上揚，紫金礦業(2899)曾近5%，報17.34元；招金礦業(1818)升3%，報17.36；老鋪黃金(6181)升一近，報817.5元；珠寶股周大福(1929)升4%報9.45元；周生生(116)升2.5%，報6.95元。
科網股多上升，騰訊(700)升3%；阿里巴巴(9988)升逾5%﹑美團(3690)升1.6%；京東(9618)升2.7%。
金融股方面，滙豐(005)升3.3%；友邦(1299)升4.2%；港交所(388)升7.2%，是半日表現最好的藍籌。
海底撈(6862)逆市跌逾1%，報17.44元，是半日跌幅最大藍籌。
半導體股造好 阿里港交所升6%
【10:12更新】恒生指數初段升553點，報21,470點，成交836億。
半導體股有支持，中芯國際升1.2元或2.5%，報47.8元；華虹半導體(1347)升1.7元或5%，報36.15元。
重磅股騰訊(700)升11.4元或2.62%，報455元；阿里巴巴(9988)升6.7元或6.6%，報109.8元；京東(9618)升3元；美團(3690)升2.5元。
滙豐(005)升2.25元，報77.8元；友邦升1.7元，報51.9元；港交所(388)升17元或逾5%，報329.2元。
美國最快下月徵藥品關稅，醫藥股向上，藥明生物(2269)升1.2元或逾4%，報21.15元；藥明康德(2359)升2.25元或逾4%，報53.5元；藥明合聯(2268)升3元或9%，報36.65元。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)