特朗普建「史上最大」AI基礎設施計劃　OpenAI及甲骨文等出資5000億美元

計劃命名「星際之門」 Stargate 特朗普聯同OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)，以及軟銀創始人孫正義和甲骨文聯合創辦人艾利森(Larry Ellison)周二於白宮一同出席記者會公布計劃詳情。 特朗普表示：「這是史上規模最大的AI基建投資項目」，希望把人工智能(AI)產業保留在美國，並計劃在美國興建數據中心，推動AI進步。他將通過動用緊急權力和行政命令來便利項目建設，包括能源支持。

甲骨文股價大漲 軟銀創始人孫正義指，項目將立即部署1,000億美元，並計畫將投資規模增加到至少5,000億美元，用於建設數據中心、AI園區等項目。微軟和輝達(Nvidia或作英偉達)等公司預計亦將參與其中。 受消息影響，甲骨文(美：ORCL)股價大漲，收市升逾7%，報172.57美元，在夜盤時段再升逾7逾，報185.9美元。