特步去年多賺20%增末期息 丁水波長女出任CFO

期內鞋履收入升15.9%，至80.54億元，毛利率升2.7個百分點，至44.9%；服裝收入52.26億元，減5.7%，毛利率少0.6個百分點，至41.1%；配飾收入2.97億元，增18.4%，毛利率跌1.8個百分點，至33.3%。

特步表示，儘管經濟及地緣政治存在不確定性，令2025年的行業前景保持審慎樂觀，但預計體育用品的需求將穩健增長，並計劃通過柔性供應鏈，快速應對不斷變化的消費者偏好及趨勢，把握市場機遇。跑步運動的日益普及，疊加政府推出刺激消費的措施，為體育用品行業提供良好的環境，將推動集團實現長期增長。

楊鷺彬辭任 CFO 出任執董

另外，集團宣布即日起32歲丁利智獲委任為首席財務官，47歲楊鷺彬獲委任為執行董事，並已辭任集團首席財務官。丁利智為特步主席丁水波長女，亦為執行董事丁美清及丁明忠的姪女。集團指，丁利智深度參與集團多品牌戰略、收購與整合的監督與實施，並負責多品牌管理、產品開發、線上線下營運等全價值鏈工作，在業務系統積累深厚經驗。她於去年晉升為集團副總裁，分管財務系統。丁利智於倫敦大學學院畢業，獲頒經濟學學士學位。