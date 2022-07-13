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財經
2022-07-13 13:10:13

特步發盈喜料上半年多賺不少於35%　疫情陰霾下體育用品股續受壓

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特步發盈喜料上半年多賺不少於35%　惟內地疫情陰霾下消費股普遍受壓

特步發盈喜料上半年多賺不少於35%，惟內地疫情陰霾下消費股普遍受壓。（資料圖片）

特步國際（1368）發盈喜，預計上半年盈利按年增加不少於35%，主要是期內收入增長不少於35%。以主品牌計，上半年零售銷售增長20%25%，零售存貨周轉期約4個半月。單計第2季零售銷售有中雙位數增長，零售折扣水平7折至75折。

特步指出，業績增長，受惠於主品牌及兒童業務產品創新、零售渠道升級及品牌知名度提升，零售表現好，並帶來可觀的訂貨會訂單。另外，專業運動零售銷售強勁，尤其電子商務業務的零售表現，帶動收入增長逾1倍。

特步國際半日跌逾1.8%，安踏體育（2020）跌1.1%，李寧（2331）跌近0.4%

外電上周報道，中國體育總局印發體育助力穩經濟促消費的通知，要求不斷豐富體育產品和服務，激發體育消費活力，為穩住經濟大盤做出貢獻。具體措施包括爭取發展改革委支持，將體育企業貸款納入中國央行再貸款支持範圍，有效降低體育企業貸款成本。消息一度刺激體育用品股造好，不過市場繼續關注內地疫情，消費股整體偏軟。

安踏體育昨天公布第二季安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數的負增長，FILA品牌產品的零售金額按年錄高單位數的負增長，至於其他品牌產品則反而按年增長20%25%。總結上半年，安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數的正增長，其他品牌產品亦有30%35%的增長。

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