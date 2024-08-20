特步：年初銷售目標或未能達成　料K-swiss業務全年蝕約兩億人幣

特步（1368）公布截至2024年6月30日中期業績，上半年盈利7.5億元人民幣，按年增長13%。集團主席兼行政總裁丁水波在業績會上提及下半年整體策略，他指儘管中國競爭龐大，但仍想集中發展大中華地區的發展；首席財務官楊鷺彬就表示，年初銷售目標或未能達成，但仍有一定的增長，又料K-swiss業務全年蝕約兩億人幣。
丁水波：對下半年中國市場有信心
丁水波說，特步作為國內第一跑步產品品牌，歡迎市場競爭。他指，今年數據上看，從功能性等上看，特步主品牌都較其他品牌好，線上、下的反應及效果都很好，會繼續為中國消費者提供性價比高產品「今年在跑步增長很快，價格亦有不同分類，從200至1,000多，我們在對外宣傳集中於速度等項目，例如一款2,000公里、售價在200至300元的產品，其增長達到數倍，我對下半年中國市場有信心」。
對於有否「出海計劃」（到海外發展），丁水波表示，儘管中國競爭大，但集團仍想集中發展中國、香港、澳門市場，因還有很多發展空間，強調是下半年整體策略，但他坦言，現在也有於東南亞等跨境電商地計劃進行跨境電商。
田忠：下半年深圳開新形象店
集團總裁田忠分析各項銷售數據，稱在下半年發展方面，將集中跑步產品，兼引用數據指出中國有210萬跑步會會員，故希望提供高性價比產品，穩固中國第一運動品牌的地位，如今年年初推出的兩款專門跑鞋；他補充，數據反映6月份以來需求穩定，線上流水則保持約20%增長，集團現階段沒有大幅降折扣的打算，並指庫存水平仍然可控。
田忠指，上半年集團淨增10家店，門店增速與往年保持一致，下半年會於深圳開一家新的形象店，亦會考慮擴大開店數目，但不會大規模發展，希望把品牌加好，因不論市場方面，還是店舖投入，集團都採更保守策略，不希望是利潤一下子以大幅度提升，會以投入及長期健康為目標，又表示即將會有新產品推出。
楊鷺彬：集團更著重控制成本及庫存管理
首席財務官楊鷺彬指，面對2024年不景氣及很多不確定性，集團將更著重控制成本費用及庫存管理，預料年初定下的增長目標或未能達成，但仍有一定增長，料仍有20%以上。
至於特步主品牌生活系列產品，他形容有一定的銷售壓力，但在跑步及兒童產品推動下，預計相關業務仍有一定增長；索康尼及邁樂業務將料不錯，將其全年增長目標由30%至40%，上調至逾50%；蓋世威（K-swiss）業務則料全年虧損約2億元人民幣。