特步：年初銷售目標或未能達成　料K-swiss業務全年蝕約兩億人幣

對於有否「出海計劃」（到海外發展），丁水波表示，儘管中國競爭大，但集團仍想集中發展中國、香港、澳門市場，因還有很多發展空間，強調是下半年整體策略，但他坦言，現在也有於東南亞等跨境電商地計劃進行跨境電商。

田忠：下半年深圳開新形象店 集團總裁田忠分析各項銷售數據，稱在下半年發展方面，將集中跑步產品，兼引用數據指出中國有210萬跑步會會員，故希望提供高性價比產品，穩固中國第一運動品牌的地位，如今年年初推出的兩款專門跑鞋；他補充，數據反映6月份以來需求穩定，線上流水則保持約20%增長，集團現階段沒有大幅降折扣的打算，並指庫存水平仍然可控。

田忠指，上半年集團淨增10家店，門店增速與往年保持一致，下半年會於深圳開一家新的形象店，亦會考慮擴大開店數目，但不會大規模發展，希望把品牌加好，因不論市場方面，還是店舖投入，集團都採更保守策略，不希望是利潤一下子以大幅度提升，會以投入及長期健康為目標，又表示即將會有新產品推出。 楊鷺彬：集團更著重控制成本及庫存管理 首席財務官楊鷺彬指，面對2024年不景氣及很多不確定性，集團將更著重控制成本費用及庫存管理，預料年初定下的增長目標或未能達成，但仍有一定增長，料仍有20%以上。

至於特步主品牌生活系列產品，他形容有一定的銷售壓力，但在跑步及兒童產品推動下，預計相關業務仍有一定增長；索康尼及邁樂業務將料不錯，將其全年增長目標由30%至40%，上調至逾50%；蓋世威（K-swiss）業務則料全年虧損約2億元人民幣。