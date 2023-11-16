狠沽盈富｜港股越萬八 百億北水趁機撤

兩大利好消息沖喜港股，恒生指數昨一口氣衝高682點或3.9%，至18,079點，創1個月高並收復萬八關。不過大市再升抵關鍵阻力位時，淡友卻見蠢蠢欲動，北水更趁機會套現，昨滬深港股通合共淨沽出95.46億元，當中單計盈富基金(2800)走資已佔近半。
習拜會前夕傳來中央擬豪擲1萬億元人民幣救樓市的消息，加上美國通脹低於預期再惹利率見頂憧憬，再配合股票印花稅獲通過在本周五下調，引發中港股昨走高，當中港股更跑贏亞洲。除恒指外，恒生科技指數亦升174點或4.4%，報4,125點，為兩個月最高。主板成交額1,349億元，按日增逾七成。
恒指18300點技術關鍵
以技術走勢看，恒指下一關看10月及9月中高位18,300點水平，倘成功突破，下一步劍指9月初高位18,900點大關。
A股升幅相對落後，上證綜合指數報3,072點，升0.5%；深圳成分指數漲0.7%。其他亞洲區主要指數方面，日經225指數升2.5%；首爾KOSPI揚2.2%；新加坡海峽時報指數升0.8%。
不過北水昨狠沽ETF(指數買賣基金)，盈富昨淨沽出43.58億元，恒生中國企業(2828)亦淨流出7.57億元，而且兩基金昨日港股通的成交中，超過99%均為沽盤。另外，騰訊控股(700)昨亦有15.09億元資金淨流出。另外，大市昨沽空率仍高企在18.3%，沽空額按日飆82%，至246.9億元。
大行料萬億救內房有效
大行普遍認為，倘證實中央出手救樓市，可有助扭轉內房困局。瑞銀指為「積極行動」，指目前業主及潛買家對樓價預期有偏差，政策有助加快降低內地商品房庫存。摩根士丹利亦預期政策有助穩定大城市樓市銷售及樓價。多間大行均認為，高儲備及具國有背景房企最受惠，華潤置地(1109)再飆近半成，中國海外(688)昨亦升4.7%，龍湖集團(960)漲5.8%。