狠沽盈富｜港股越萬八 百億北水趁機撤

兩大利好消息沖喜港股，恒生指數昨一口氣衝高682點或3.9%，至18,079點，創1個月高並收復萬八關。不過大市再升抵關鍵阻力位時，淡友卻見蠢蠢欲動，北水更趁機會套現，昨滬深港股通合共淨沽出95.46億元，當中單計盈富基金(2800)走資已佔近半。

習拜會前夕傳來中央擬豪擲1萬億元人民幣救樓市的消息，加上美國通脹低於預期再惹利率見頂憧憬，再配合股票印花稅獲通過在本周五下調，引發中港股昨走高，當中港股更跑贏亞洲。除恒指外，恒生科技指數亦升174點或4.4%，報4,125點，為兩個月最高。主板成交額1,349億元，按日增逾七成。