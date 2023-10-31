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財經
2023-10-31 04:30:19
日報

獅王放榜｜上季多賺1.8倍遜預期 滙控加碼回購 未撐起股價

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滙豐控股

獅王放榜｜上季多賺1.8倍遜預期 滙控加碼回購 未撐起股價

滙豐控股

滙控上季預期信貸損失近11億美元。圖為行政總裁祈耀年。 (中新社)

 「獅王」滙豐控股(005)業績遜預期，第三季普通股股東應佔純利56.19美元，按年升1.8倍，按季減15.4%，預期信貸損失10.71億美元，按年多0.3%，按季漲17.3%。另擬斥最多30億美元回購，較預期20億美元為多，及連續3次派季度息每股0.1美元，惟未能撐股價。本港收報57.2元，逆市跌1.5%或0.85元，倫敦曾報588便士(約55.8港元)，較本港再瀉2.4%。

第三季稅前盈利按年漲1.4倍，至77.14億美元，按季則減12.1%，主要受加息環境帶動，加上去年同期錄23億美元撥備，以及計劃出售法國零售銀行業務，並於首季錄21億美元回撥，相關業務將於今季重新分類作出售用途，屆時減值或會重列。此外，預期信貸損失約11億美元，當中5億美元涉內地商用物業。

高息環境料持續 全年淨利息收益目標不變

行政總裁祈耀年指，財務表現持續強勁，逐步實現有形股本回報率約15%目標，維持預期今年淨利息收益達350億美元，相信高息環境料持續。以首三季達275.12億美元計，即今季錄74.88億美元可達標。另外，維持預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值約40個基點不變，並指將密切監控內地房產風險承擔，及維持普通股權一級比率14%至15%中期目標，上季為14.9%，按季增0.2個百點；今明兩年派息率50%不變。
 

滙豐控股

祈耀年：內地樓市已見底 惟難顯著回升

對於內地房地產前景，祈耀年相信「已見底」，內地持續推出政策後，內房亦已大幅向下調整，相信短期內不會再有政策推出，內地樓市未來1年難見明顯好轉，部分房企債務風險仍存在。財務總監艾橋治補充指，內房問題比預期更糟糕，預計未來幾季仍面對困難，今季仍需就內房問題增加撥備。對內房投資組合採取的規定仍在銀行預期信用損失指導範圍內，維持全年信貸成本0.4%的指引不變。

艾橋治續指，最新施政報告提出有利經濟的措施，推動不同行業發展；樓市放緩下，按揭業務仍錄得增長；商業貸款則持續受惠與內地的聯繫，仍看好香港與內地長期業務前景。他相信淨息差未來續維持穩定，但仍有下跌壓力，本港定存成本維持偏高。

另外，上季各業務表現方面，財富管理及個人銀行稅前盈利27.77億美元，按年飆23.5倍，按季則減16.5%；工商金融稅前盈利28.48億美元，按年及按季分別升35.6%及跌8.4%；環球銀行及資本市場(炒房)稅前盈利為13.24億美元，按年減6.8%，按季亦跌11.6%，企業銀行則轉虧為盈，期內稅前盈利7.65億美元，按季則微升0.3%。該股首三季純利225.85億美元，增近1.3倍，預期信貸損失24.16億美元，升12.1%，稅前盈利293.71億美元，多1.4倍。

大摩調高目標價至72.9元 潛在升幅近三成

摩根士丹利報告指，滙控業績大致符預期，惟成本支出較預期高，將今年支出增幅上調至4%，該股維持全年淨利息收益350億美元不變，但英國淨息差疲弱，抵銷本港淨息差上升；回購金額亦較預期20億美元為高，大摩維持滙控明年回購金額約80億美元不變。調高目標價1%，至72.9元，潛在升幅約27%。

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