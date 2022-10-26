獅王放榜｜季度撥備倍增 滙控績後插5% 外圍接力瀉

有「獅王」之稱的滙豐控股(005)昨公布業績勝預期，第三季純利19.13億美元(約149億港元)，按年跌46%，按季削65%，惟撥備大增1.4倍，即使預期明年首季將恢復派發季度股息，惟股東似乎不買帳，績後更大插5.1%，失守40關，以近全日低位收報39.95元，倫敦股價早段曾瀉8%低見4.362英鎊(約38.71港元)，較本港收市再跌3.1%。

邵偉信將退任 「沒意見不合」

另外，集團公布財務總監邵偉信將於今年底退任，由現任環球銀行及資本市場(俗稱炒房)聯席主管艾橋智接任。邵偉信過去3年曾經歷業績惡化亦協助業務反彈並取得近10年最佳回報。此外，於2020年4月1日突宣布暫停派發股息，令股價拾級而下，由年初的60多元，跌至年底約30多元。

邵偉信說，「任務完成後離開崗位是自然之舉」，強調與行政總裁祈耀年在財務目標意見一致，與集團無意見不合，正考慮未來發展機會，離任後會稍為休息，暫不會有新工作安排。

滙控上季稅前利潤31.47億美元，按年少41.8%，預期信貸損失為10.75億美元，按季擴大1.4倍，去年同期回撥6.59億美元，包括反映經濟趨不明朗、通脹、利率上升及內地房地產業務的準備等。邵偉信指上季就內房風險減值4億美元，大部分在香港業務入帳，由於市場信心仍疲弱，估計減值將增加。祈耀年強調該行貸款主要為內地一二線優質房企，風險可控。

祈耀年續指，第三季維持強勁動力，為集團締造良好業績，三大環球業務錄良好有機增長，淨利息收益隨利率上升而增加。冀明年起達到至少12%的回報目標，從而增加股東分派，明年及2024年派息率冀達50%。另上調今年淨利息收益指引至320億美元，明年最少達360億美元，但較中期指引的370億美元為少，因英鎊貶值、貿易帳項資本成本上升影響。