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財經
2024-02-22 04:30:13
日報

獅王放榜｜為交行撥備234億 派息回購皆遜色 滙控瀉4% 外圍再跌

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滙豐控股 祈耀年 滙豐控股

滙豐控股(005)為所持交通銀行(3328)投資重估減值撥備30億美元(約234億港元)，加上盈利、派息及擬再回購金額均大失市場預期，拖累股價績後急插，全日瀉4.2%低見60.05元，收市仍挫3.8%，報60.25元，成交43.5億元，倫敦開市即走低，一度重挫8.2%見591.3便士(約58.33港元)，較港收市再跌3.2%。 

受惠加息周期及出售法國零售銀行業務等帶動，滙控去年全年賺224.32億美元，升56.4%，稅前盈利303.48億美元，漲77.9%。去年第四季轉盈為虧蝕1.53億美元，稅前盈利9.77億美元，削八成，主要受交行撥備，及法國零售銀行持作出售用途而減值20億美元等拖累，而上季為內地商用物業撥備2億美元。

行政總裁祈耀年指去年業績創紀錄，並以2008年來最高全年股息回饋股東。第四次股息每股派0.31美元，多34.7%，全年派息0.61美元，飆約90%，另首季業績前完成20億美元股份回購。

該行預期今年淨利息收益最少410億美元，即按年升約14.5%，惟對貸款增長前景審慎，冀可錄中個位數增長；預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值百分比約40個基點；成本增幅約5%，以及維持派息比率約50%。出售加拿大業務獲批後，擬上半年派發特別股息每股0.21美元。

祈耀年指，持交行已逾20年，這次估值調整很大程度是一項技術性調整。不會改變與交行關係，仍看好內地及交行有強大潛力，強調對集團資本、資本比率、分派能力並無重大影響。財務總監艾橋智相信內房已呈轉機，但未來數季仍存挑戰，但對撥備水平感滿意。

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大摩降盈測 高盛照睇80元

摩根士丹利低滙控今明兩年每股盈利預測4.3%及5%，反映較低淨息差及較高成本預測，派息率高企，予「增持」評級及目標價為79.2元。高盛指上季業績遜預期、淨息差表現疲弱，今年成本指引高過預期，將導致股價出現較負面反應，維持「買入」評級及目標價80元。

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