獅王放榜｜股東會前夕交驚喜成績 滙控復派季息 外圍逼60關

「獅王」滙豐控股(005)股東會召開在即，昨先交出驚喜成績表！滙控首季純利飆逾2.7倍，至103.27億美元(約805.5億港元)，勝預期，同時宣布自2019年疫情以來恢復派發季度股息每股10美仙，較預期8美仙高，並斥最多20億美元回購。消息刺激滙控昨收市報58.65元，見兩個月高，升4.5%，倫敦股價延續升勢，曾折算報59.78元，率先逼60元關，較港升1.9%。

行政總裁祈耀年指，盈利來源分布各主要地區，不計收購英國矽谷銀行及法國零售銀行減值，有形股本回報率19.3%，按年多12.1個百分點，年率計則增20.2個百分點，至27.4%，故恢復派季息及回購，預期日後擁有強大股息分派及回購能力。他續指，有信心今年起實現平均有形股本回報率至少12%目標，並相信收購英國矽谷銀行有助加快增長。

該股指，對今年淨利息收益預期不變，最少達340億美元，料隨著利率上升，更多資金轉移定期存款壓力持續，由於環球經濟不確定性，亦維持提撥相當於平均貸款額約40個基點不變。此外，今明兩年派息率維持50%，而普通股權一級比率維持14%至14.5%，首季按年增0.6個百分點至14.7%。

