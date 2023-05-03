獅王放榜｜股東會前夕交驚喜成績 滙控復派季息 外圍逼60關

「獅王」滙豐控股(005)股東會召開在即，昨先交出驚喜成績表！滙控首季純利飆逾2.7倍，至103.27億美元(約805.5億港元)，勝預期，同時宣布自2019年疫情以來恢復派發季度股息每股10美仙，較預期8美仙高，並斥最多20億美元回購。消息刺激滙控昨收市報58.65元，見兩個月高，升4.5%，倫敦股價延續升勢，曾折算報59.78元，率先逼60元關，較港升1.9%。
行政總裁祈耀年指，盈利來源分布各主要地區，不計收購英國矽谷銀行及法國零售銀行減值，有形股本回報率19.3%，按年多12.1個百分點，年率計則增20.2個百分點，至27.4%，故恢復派季息及回購，預期日後擁有強大股息分派及回購能力。他續指，有信心今年起實現平均有形股本回報率至少12%目標，並相信收購英國矽谷銀行有助加快增長。
該股指，對今年淨利息收益預期不變，最少達340億美元，料隨著利率上升，更多資金轉移定期存款壓力持續，由於環球經濟不確定性，亦維持提撥相當於平均貸款額約40個基點不變。此外，今明兩年派息率維持50%，而普通股權一級比率維持14%至14.5%，首季按年增0.6個百分點至14.7%。
除稅前盈利飆逾兩倍 炒房增87%
滙控期內除稅前盈利增2.1倍，至約129億美元，包括回撥及計劃出售法國零售銀行業務相關減值21億美元、收購英國矽谷銀行暫錄增益15億美元。期內各主要業務均錄顯著增長，財富管理及個人銀行稅前盈利增3.7倍，至52.71億美元；俗稱炒房的環球銀行及資本市場稅前盈利20.4億美元，升86.5%。
祈耀年指，由於法國突然加息，令出售當地業務資本顯著增加，交易能否完成陷不明朗，而計劃出售加拿大銀行業務仍是優先處理，預期明年首季完成，並積極考慮派每股0.21美元特別股息。對於美國有銀行接連爆煲，他認為屬區域銀行問題，不會構成全球系統性問題，集團在美國商業地產貸款無明確風險，並已將投資組合縮減逾五成，在資產負債表所佔比重非常小。而去年為內地商業地產作約13.1億美元撥備，今年度已削至6,200萬美元，整體撥備按年減逾32%，至4.32億美元。
祈耀年指策略奏效 平保不同意
另外，滙控周五舉行股東周年大會，將討論由小股東所提呈，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討及股息政策議案。祈耀年重申，提高業績和股東回報最快和最安全的方式是執行3年多前開始的戰略計劃，而首季業績表現強勁已反映有關策略奏效。不過已表態支持小股東方案的滙控第二大股東中國平安保險(2318)旗下平安資產管理回應指，滙控上季業績改善得益於多個一次性項目和利率上升推動，完全沒有減少戰略和基本表現上的根本性擔憂；為從根本上提升集團競爭力及把握亞洲增長機遇，有必要推動結構性的戰略重組改革。
高盛料股息率達6.9厘 大摩升目標
高盛指，滙控首季業績勝預期，恢復派季息0.1美元，亦高過預期，加上股份回購等，預計股價將有積極反應，予評級「買入」及目標價75元，即潛在升幅約28%，2023年預測市盈率及市帳率分別為7倍及0.8倍，股息率料為6.9厘。摩根士丹利亦指，滙控業績受惠於成本及撥備減少，基本指引維持不變，加上恢復派季息及回購等支持，首季開局不俗，調高目標價3.5%，至67.5元，予「增持」評級。