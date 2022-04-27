獅王放榜｜3日瀉一成 加碼回購落空 滙控績優捱沽

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「獅王」滙豐控股(005)首季純利28.03億美元(約218.6億港元)，按年跌27.8%，稅前盈利減27.9%，至41.66億美元，勝預期，而按季均多賺約56%。不過，在預期信貸損失撥備增加、加碼回購落空，以及無計劃今年內恢復派發季度股息夾攻下，股價失守50關，收市跌4.2%，報49.5元見約1個月低，3日累瀉一成。

截至本港時間昨晚8時45分，滙控倫敦股價接力走低，報4.8715英鎊，折算報約48.46港元，較本港收市再挫2.1%。

不排除增加內房撥備

滙控指首季預期信貸損失撥備6.42億美元，去年同期錄回撥約4.35億美元，俄羅斯涉2.5億美元，該股在俄羅斯境內外風險承擔共17億美元，主要是批發貸款，俄羅斯聯邦中央銀行亦佔8億美元。財務總監邵偉信稱，內地房地產風險敞口約200億美元，期內撥備則涉1.6億美元，由於現時內房銷售仍疲弱，不排除未來要增加撥備。行政總裁祈耀年補充，俄羅斯滙豐不會開展新業務或接受新客戶，業務正逐步收縮，正為員工提供支援，並配合英國及其他國家/地區政府制裁措施。

一級資本比率料下降

另外該集團重申，今年內未有計劃恢復派發季度股息，未來數年將繼續檢討，將於明年2月公布全年業績時再交代。邵偉信稱，未來一級資本比率因出售業務及回購等因素下降，故完成10億美元回購後，未有計劃加碼回購。截至今年3月底普通股權一級資本比率為14.1%，按季減1.7個百分點。

淨利息收益或續增長

前景方面，該股指，由於市場引伸的平均政策利率走向有改善，預期淨利息收益將續增長，加上今年貸款有望實現中單位數上升，因此對收入前景感樂觀。財富管理業務於上季表現因香港實施新冠肺炎疫情限制措施而相對失色，但限制措施放寬後，業務表現有望回升，仍預期今年收入將錄得中單位數百分比增長；加上利率持續上升，將增強對明年平均有形股本回報率能達雙位數的信心，上季為6.8%，按年減3.4個百分點。

花旗報告指，滙控季績勝預期，撥備金額則少過預期，另預期滙控將額外斥20億美元回購股份但落空，予「買入」評級及目標價65.8元。高盛維持「買入」評級及12個月目標價68元，認為經調整稅前盈利略高於預期，但關注普通股權一級資本比率下滑，低於該行預期。