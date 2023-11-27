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財經
2023-11-27 04:30:24
日報

獨自憔悴｜美股本周或闖新高 港股今年跑輸全球

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港股

港股連升兩周，惟萬八關續見阻力。 (資料圖片)

港股連升兩周，惟萬八關持續見明顯阻力的同時，美股三大指數齊齊連續四周報捷，當中道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數更創5個月來最長升浪，3指數距今年高位分別只有0.8%至1.4%距離，分析相信標指本周有望再創年內新高。相比之下，恒生指數今年暫累挫11.2%，為全球主要指數中表現最差。

標指本周或突破4600點大關

道指上周五報35,390點，距今年高位只有288點或0.8%；標指報4,559點，與今年高位相差47點或1.1%；至於納斯達克指數報14,250點，與今年高峰只有196點或1.4%距離。Spartan資本證券公司首席市場策略師Peter Cardillo對媒體表示，美股年底走勢持續向好，標指最快在未來一周可衝破4,600點關口，即再創今年高位。

至於港股，恒指上周五收報17,559點，全周計反覆錄105點進帳或0.6%升幅。港股美國預託證券(ADR)則各自走，重磅股滙豐控股(005)ADR較港高1.3%，內銀則向下，工商銀行(1398)ADR較港低0.8%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開108點，至17,667點。
 

環球指數

環球主要指數今年表現

恒指上望18300 摩通叫沽內銀

耀才證券研究部總監植耀輝表示，恒指雖見回調惟仍處50天線水平，且出現低位上移情況，後市仍有望上試萬八關，短線料在17,000點至18,300點上落。他認為，內地本周四將公布製造業採購經理指數(PMI)，倘數據有驚喜，不排除指數可見突破。

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不過大行對內銀審慎，摩根大通上周有報告指，有傳內地考慮允許銀行向內房提供無抵押借貸，若屬實將是「冒險之舉」，對銀行帶來中期信用風險，對疲弱的樓市銷售亦沒有幫助，因而建議沽空內銀，並建立內房長倉。

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