獨自憔悴｜美股本周或闖新高 港股今年跑輸全球

港股連升兩周，惟萬八關持續見明顯阻力的同時，美股三大指數齊齊連續四周報捷，當中道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數更創5個月來最長升浪，3指數距今年高位分別只有0.8%至1.4%距離，分析相信標指本周有望再創年內新高。相比之下，恒生指數今年暫累挫11.2%，為全球主要指數中表現最差。

標指本周或突破4600點大關

道指上周五報35,390點，距今年高位只有288點或0.8%；標指報4,559點，與今年高位相差47點或1.1%；至於納斯達克指數報14,250點，與今年高峰只有196點或1.4%距離。Spartan資本證券公司首席市場策略師Peter Cardillo對媒體表示，美股年底走勢持續向好，標指最快在未來一周可衝破4,600點關口，即再創今年高位。