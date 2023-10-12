王冬勝：每次金融危機都有人說「香港完了」 但每次都能重新起來

匯豐銀行主席王冬勝接受中新社記者專訪時表示，「我從事銀行業的四十多年，見過許多次金融危機，每次都有人說『香港完了』，但香港每次都能重新起來。

近年一些跨國企業將亞太總部遷離香港，有評論擔憂香港會失去國際金融中心地位。匯豐銀行主席王冬勝接受中新社專訪時表示，「我從事銀行業的四十多年，見過許多次金融危機，每次都有人說『香港完了』，但香港每次都能重新起來。」

國家身後支持 國際金融中心地位鞏固

他強調香港有國家在身後，有龐大的內地市場支持，即使當下世界面臨百年未有之大變局，香港一國兩制的優勢依然存在，普通法根基深厚，國際金融中心地位鞏固，並且正在打造創科中心。因此香港要做好自己的事情，融入「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設，擴大自身的吸引力，「我對香港很有信心。」

王冬勝說香港是國際金融中心，它代表的不僅是貨幣可以自由流通兌換，最重要的是各國文化在此交流，因此香港金融業熟悉不同國家的法律、客戶喜好和風險情況。

港銀可成一帶一路建設金融橋樑

王冬勝認為，香港坐擁一國兩制之利，又是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港銀行業可成為「一帶一路」建設金融橋樑，在服務「一帶一路」建設中推進人民幣國際化，不斷豐富人民幣產品生態圈，取得積極成效。 在共建一帶一路的過程中，香港和匯豐都扮演著橋樑的角色，發揮自身所長協助內地企業、機構「走出去」，幫助把外資「引進」。