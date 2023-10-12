熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-12 16:10:09

王冬勝：每次金融危機都有人說「香港完了」 但每次都能重新起來

分享：
匯豐銀行主席王冬勝接受中新社記者專訪時表示，「我從事銀行業的四十多年，見過許多次金融危機，每次都有人說『香港完了』，但香港每次都能重新起來。

匯豐銀行主席王冬勝接受中新社記者專訪時表示，「我從事銀行業的四十多年，見過許多次金融危機，每次都有人說『香港完了』，但香港每次都能重新起來。

近年一些跨國企業將亞太總部遷離香港，有評論擔憂香港會失去國際金融中心地位。匯豐銀行主席王冬勝接受中新社專訪時表示，「我從事銀行業的四十多年，見過許多次金融危機，每次都有人說『香港完了』，但香港每次都能重新起來。」

國家身後支持   國際金融中心地位鞏固

他強調香港有國家在身後，有龐大的內地市場支持，即使當下世界面臨百年未有之大變局，香港一國兩制的優勢依然存在，普通法根基深厚，國際金融中心地位鞏固，並且正在打造創科中心。因此香港要做好自己的事情，融入「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設，擴大自身的吸引力，「我對香港很有信心。」

王冬勝說香港是國際金融中心，它代表的不僅是貨幣可以自由流通兌換，最重要的是各國文化在此交流，因此香港金融業熟悉不同國家的法律、客戶喜好和風險情況。

港銀可成一帶一路建設金融橋樑

王冬勝認為，香港坐擁一國兩制之利，又是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港銀行業可成為「一帶一路」建設金融橋樑，在服務「一帶一路」建設中推進人民幣國際化，不斷豐富人民幣產品生態圈，取得積極成效。 在共建一帶一路的過程中，香港和匯豐都扮演著橋樑的角色，發揮自身所長協助內地企業、機構「走出去」，幫助把外資「引進」。

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受