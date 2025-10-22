王嘉爾入股淘寶家具實體店，推個人限定系列產品。

淘寶香港站首家實體店「PapaHome淘寶家具實體店」宣佈，藝人兼企業家王嘉爾透過旗下TEAM HOLDING正式成為PapaHome新股東及策略性投資者。王嘉爾表示，非常榮幸能夠成為「PapaHome淘寶家具實體店」策略性投資者，又指香港匯聚人才、創意與機遇，作為貿易樞紐與新興事業跳板的優勢，無可取代，對擁有雄心壯志矢志走向國際市場的企業而言更是絕佳市場。 為展現與淘寶的深厚連繫，王嘉爾將親自嚴選淘寶平台商品，推出限定精選系列。訪客稍後可親臨「PapaHome淘寶家具實體店」銅鑼灣旗艦店親身體驗實物，並透過手機應用程式輕鬆落單。此精選系列會於2026年第二季由王嘉爾親自揭曉。

「PapaHome淘寶家具實體店」行政總裁黃達豪表示，自二月開幕以來「PapaHome淘寶家具實體店」已服務超過50萬人次，其中高達20%轉化為消費客戶。自實體店開設後，客單價較過往提升三倍。公司觀察到消費者在親臨PapaHome後，開始更有信心透過淘寶平台下單，並持續錄得訂單金額高達六位數字證明香港已準備好迎接電子商貿的新時代，隨著王嘉爾的加入，有信心延續勢頭，奠定「先試後買」的零售體驗。 黃達豪進一步闡釋，中國內地網上零售佔比達40至50%，而香港僅約16至18%。這凸顯實體店體驗在香港的重要性，因此公司正積極拓展更多需要「觸摸感受」的新品種類，並開發專屬的實體零售概念，這種線上結合線下(OMO)的混合模式，正是公司發展策略的基石。