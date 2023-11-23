王朝告終｜趙長鵬認洗錢 幣安重罰335億

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人兼行政總裁趙長鵬承認洗錢控罪，與美國司法部就違反美國反洗錢及制裁法達成歷來最大宗和解，幣安將支付逾43億美元(約335億港元)罰款，趙長鵬須辭去CEO一職外，亦遭罰款5,000萬美元(約3.9億港元)。
根據法庭文件，幣安容許哈馬斯、伊斯蘭國和阿爾蓋達等恐怖組織交易，並協助用戶繞過美國制裁，違反美國法規，而幣安將可以繼續營運，但未來5年須受到新監管。是次幣安被沒收約25.1億美元、罰款約18.1億美元，合共約43.16億美元。美國財政部長耶倫指，這是財政部歷史行動中歷來最大的執法行動，針對全球最大虛擬貨幣交易所幣安持續及嚴重違反美國反洗錢及制裁法。
趙長鵬在社交媒體指：「我犯了錯誤，我必須承擔責任，這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的。」據悉，他支付1.75億美元保釋金，等待涉洗錢案的進一步訴訟。
另幣安新加坡CEO鄧偉政(Richard Teng)(圓圖)將接任趙長鵬成為行政總裁，未來會與監管機構合作，強調「要令用戶放心，讓他們可以繼續對公司的財務實力、安全和保障保持信心」。他曾任職新加坡交易所及新加坡金融管理局等。
幣安幣急瀉一成
加密貨幣昨個別發展，其中比特幣曾報36,525.85美元，跌1.9%，今年以來漲逾1.1倍；比特幣現金則瀉近一成，報233.19美元，今年累減4.9%，以太幣報2,014.1美元，升0.1%，今年累升64%。幣安原生代幣幣安幣(Binance Coin)昨曾報232.9美元，瀉逾一成，市值約353億美元。
資料顯示，趙長鵬內地出生，12歲時移居加拿大，2017年成立幣安，其後發展成全球最大加密貨幣交易平台，內地在2021年9月禁止加密貨幣，故他將業務轉移到海外。