王朝告終｜趙長鵬認洗錢 幣安重罰335億

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人兼行政總裁趙長鵬承認洗錢控罪，與美國司法部就違反美國反洗錢及制裁法達成歷來最大宗和解，幣安將支付逾43億美元(約335億港元)罰款，趙長鵬須辭去CEO一職外，亦遭罰款5,000萬美元(約3.9億港元)。

根據法庭文件，幣安容許哈馬斯、伊斯蘭國和阿爾蓋達等恐怖組織交易，並協助用戶繞過美國制裁，違反美國法規，而幣安將可以繼續營運，但未來5年須受到新監管。是次幣安被沒收約25.1億美元、罰款約18.1億美元，合共約43.16億美元。美國財政部長耶倫指，這是財政部歷史行動中歷來最大的執法行動，針對全球最大虛擬貨幣交易所幣安持續及嚴重違反美國反洗錢及制裁法。

趙長鵬在社交媒體指：「我犯了錯誤，我必須承擔責任，這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的。」據悉，他支付1.75億美元保釋金，等待涉洗錢案的進一步訴訟。