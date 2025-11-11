王維基：零售業一成不變「會死」預告明年投資2.5億加強推廣

香港科技探索(1137)舉行Vision Day 2025，HKTVmall母企香港科技探索副主席兼行政總裁王維基表示，香港零售模式持續轉變，而網購將會是大勢所趨。他引用香港信用卡數據指，港人的消費能力並沒有減少，惟只是只是流向海外及網購平台，影響實體零售業。他強調，若如傳統百貨一成不變，將會面臨「死亡」。
王維基表示，現時每月有160萬港人使用HKTVmall應用，當中有60萬用戶會下單購物，反映公司的商品供應及用戶體驗仍有很大改進空間。集團今年起與國內頂尖供應商合作，確保產品價格與國內平台相同，鞏固「抵買」的形象。而為提升客戶零售體驗，HKTVmall明年首季將加強配送服務，時間將由現時的8小時縮短至3小時，涵蓋10萬件商品。
指集團從不言退 冀與內地電商共同打倒實體經濟
面對近年內地電商陸續攻港，王維基表示有人認為將HKTVmall賣盤退場會更為明智，惟「1137是一間從不言退的企業」，集團會將內地電商攻港視之為機遇。他表示，愈多競爭者加入市場，就會吸引愈多消費者轉用網購，從而拓展電商市場。他更期望可以與內地電商共同「打倒實體經濟」。王維基料，香港將於三年內實現「免清關物流」，而京東收購超市佳寶只是開始，未來貨物直接從內地發往香港，現有零售格局將被顛覆，香港供應鏈將會改變。
預告明年投資2.5億加強推廣
王維基預告，集團明年將加強推廣及廣告，預計投入2.5億元，期望將月度用戶數量由現時的160萬提升至200萬，而目前尚未充分服務的客戶群亦會作為集團重點擴展目標，其中包括銀髮族和年輕一群，以及來自中國內地專才及遊客。另外，集團將亦會全力推展直播銷售，將實體零售轉化為網上互動體驗，並推出根據用家習慣提供個人化優惠的智能定價系統。
10月感謝祭帶動商品交易額
集團於昨日公布10月營運數據，受10月感謝祭所帶動，期內HKTVmall訂單總商品交易額6.88億元，按月上升6.01%；按年則跌4.31%。期內，平均每日訂單總商品交易額為2，220萬元，按月升2.78%，按年減少4.31%。獨立客戶數目達到62萬名，按月多1.64%，按年上升2.31%。