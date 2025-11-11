王維基：零售業一成不變「會死」預告明年投資2.5億加強推廣

香港科技探索(1137)舉行Vision Day 2025，HKTVmall母企香港科技探索副主席兼行政總裁王維基表示，香港零售模式持續轉變，而網購將會是大勢所趨。他引用香港信用卡數據指，港人的消費能力並沒有減少，惟只是只是流向海外及網購平台，影響實體零售業。他強調，若如傳統百貨一成不變，將會面臨「死亡」。

王維基表示，現時每月有160萬港人使用HKTVmall應用，當中有60萬用戶會下單購物，反映公司的商品供應及用戶體驗仍有很大改進空間。集團今年起與國內頂尖供應商合作，確保產品價格與國內平台相同，鞏固「抵買」的形象。而為提升客戶零售體驗，HKTVmall明年首季將加強配送服務，時間將由現時的8小時縮短至3小時，涵蓋10萬件商品。