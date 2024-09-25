玖紙全年轉賺7.5億人幣 毛利率明顯改善

展望今年：機遇與挑戰並存

展望下一個財年，玖紙稱將面臨機遇與挑戰並存的局面。美國時隔4年重啟降息，同時中國政府打出穩經濟、擴內需、促消費「組合拳」，相信隨著相關政策密集落地和實施，在各方合力和消費內生動力作用下，消費信心將得到進一步提振，進而促進包裝紙行業需求的增長。然而，零關稅進口紙的競爭壓力、同業新增產能的供應增加、經濟及消費信心恢復的漸進性，以及國際形勢的複雜多變，都為當前的營商環境增添了不確定性。但集團堅信，「以紙代塑」的環保趨勢、「以新代舊」消費升級帶來的市場需求變化，以及原料波動等外部因素，將進一步凸顯漿紙一體化戰略的優勢。