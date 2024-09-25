玖紙全年轉賺7.5億人幣 毛利率明顯改善

玖龍紙業(2689)公布6月底止全年業績，期內由虧轉盈，錄純利7.51億元(人民幣，下同)，上一個年度則虧損23.83億元；收入594.96億元，按年升4.9%；毛利57.11億元，升2.7倍；毛利率增6.9個百分點，至9.6%；每股盈利0.16元；維持不派中期息。
銷量增18.3% 收入升半成
玖紙表示，毛利改善主要由於原料成本的跌幅較產品售價的跌幅更大所致。另外，集團上年度銷量按年大幅增長18.3%。集團指，其優化原料結構，緊密追蹤原料供應及價格，並細化執行產銷管理、庫存管理、以及一系列降本增效措施，有效提升運營效率與成本控制能力，從而顯著改善集團的盈利狀況。
展望今年：機遇與挑戰並存
展望下一個財年，玖紙稱將面臨機遇與挑戰並存的局面。美國時隔4年重啟降息，同時中國政府打出穩經濟、擴內需、促消費「組合拳」，相信隨著相關政策密集落地和實施，在各方合力和消費內生動力作用下，消費信心將得到進一步提振，進而促進包裝紙行業需求的增長。然而，零關稅進口紙的競爭壓力、同業新增產能的供應增加、經濟及消費信心恢復的漸進性，以及國際形勢的複雜多變，都為當前的營商環境增添了不確定性。但集團堅信，「以紙代塑」的環保趨勢、「以新代舊」消費升級帶來的市場需求變化，以及原料波動等外部因素，將進一步凸顯漿紙一體化戰略的優勢。
玖紙今日收報3.14港元，跌近6%。