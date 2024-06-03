玖紙發4億美元優先永續資本證券 年息14厘

玖龍紙業(2689)公布，今日與Citigroup就證券發行訂立認購協議，公司將於6月11日發行本金金額為4億美元(約31.2億港元)優先永續資本證券，首3年年利率為14厘，及後每個重設日期初始利率9.332厘，遞增利率5厘，而獨家經辦人Citigroup將為該等證券的初始認購人。
張茵認購絕大多數
集團指，主席張茵已認購絕大多數相關證券，執行董事張成飛及劉晉嵩亦有認購，彰顯對集團的支持及信心。由於其認購條款與證券發行的其他投資者相同，董事認為認購乃按一般商業條款進行，其條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。由於該等證券乃按一般商業條款發行，而並無以集團的資產作抵押，故3人獲豁免關連交易。
玖紙表示，按全球總設計年產能計，公司為全球規模最大的縱向一體化包裝紙產品生產商之一，相信其業務的一體化程度及規模能令公司以低成本且高效生產種類廣泛的優質包裝紙產品。證券發行乃由公司進行，旨在籌集資金，經扣除就是次發售應付的費用及佣金以及其他開支後，證券發行的所得款項總額為4億美元，將用於現有銀行貸款及其他貸款再融資，並作一般企業用途。
玖紙今日收報4.11元，升0.03元或0.7%，市值近193億元。