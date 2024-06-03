玖紙發4億美元優先永續資本證券 年息14厘

玖龍紙業(2689)公布，今日與Citigroup就證券發行訂立認購協議，公司將於6月11日發行本金金額為4億美元(約31.2億港元)優先永續資本證券，首3年年利率為14厘，及後每個重設日期初始利率9.332厘，遞增利率5厘，而獨家經辦人Citigroup將為該等證券的初始認購人。

張茵認購絕大多數

集團指，主席張茵已認購絕大多數相關證券，執行董事張成飛及劉晉嵩亦有認購，彰顯對集團的支持及信心。由於其認購條款與證券發行的其他投資者相同，董事認為認購乃按一般商業條款進行，其條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。由於該等證券乃按一般商業條款發行，而並無以集團的資產作抵押，故3人獲豁免關連交易。