玩UNO月賺13萬咁筍？Barbie母企請首席UNO玩家　達這些要求即有機會獲聘

喜愛玩 UNO 的玩家今次有福了，事關 Barbie 母企、美國玩具公司美泰（Mattel）近日推出一份「絕世筍工」，為卡牌遊戲《UNO》招聘「首席UNO玩家」（Chief UNO Player），月薪更高達1.77萬美元（折合約13.87萬港元）。

根據UNO官方 TikTok 招聘影片及官網發布的訊息指，「首席UNO玩家」的工作内容，主要為教導新玩家「UNO Quatro」的玩法，同時參與宣傳影片拍攝。該職位的合約為期4周，每周只需要工作4天，而且工作時長僅4小時，從每日下午2點至6點。

應徵UNO玩家先自拍影片放TikTok

UNO官方指出，應徵者需自拍影片上傳至TikTok，並標記UNO官方帳號，影片内容需介紹自己，同時回答4個問題，包括可勝任該職位的優勢、最喜歡的UNO版本、玩UNO收穫的最深刻回憶、使用「翻轉」（Reverse）卡牌時最最經典一刻。

該職位的申請截至8月10日，相關工作將在9月13日於紐約市開始，至10月7日結束。但大家要注意，此工作職位只限居住在美國的美國公民或美國永久居民。