珍酒傳來港籌70億 問鼎今年集資王

兩隻焦點股擬來港上市。內地白酒商珍酒李渡計劃最快下周招股，傳集資介乎8億至9億美元(約62.4億至70.2億港元)，問鼎今年集資王。據初步招股文件指，集資用於建設生產設施，提升白酒產能、品牌建設及市場推廣、業務運營自動化及數字化，利用數據分析、人工智能及物聯網等先進技術等。

珍酒李渡去年純利10.3億元人民幣，按年少0.2%，營業額58.5億元人民幣，增14.8%，毛利32億元人民幣，漲18.6%。其旗艦品牌珍酒於2021年按收入計為內地第五大醬香型白酒。珍酒去年收入38.2億元人民幣，佔總收入65.3%。周杰倫概念股巨星傳奇 或下月登場

另外，台灣著名唱作人周杰倫母親葉惠美有份創辦的巨星傳奇第四度提交上市申請，據報已通過港交所(388)聆訊，最快5月招股及掛牌，民銀資本為獨家保薦人。集資將用於研發食品及飲品、開發專有直播節目及培養KOL及KOC等。

巨星傳奇主要從事開發及銷售健康管理產品及護膚品；擔任大型明星演唱會及其他活動的活動策劃服務供應商等，大部分收入源自魔胴咖啡，去年銷售佔總收入43.8%，按年減18.5個百分點。該股去年純利6,038.9萬元人民幣，升38.4%，收入3.44億元人民幣，跌5.8%，毛利2.2億元人民幣，少2%，預期收入或進一步下跌、或增長低於預期，日後或因多項原因而錄重大虧損，如消費開支減少、競爭加劇、行業增長放緩等。