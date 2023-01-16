珍酒李渡申請來港上市 內地第四大民營白酒企業

內地白酒企業珍酒李渡申請來港上市，據初步招股文件顯示，珍酒李渡按收入計算是內地第四大民營白酒公司，目前經營4個白酒品牌，包括旗艦品牌「珍酒」、「李渡」，地區品牌「湘窖」及「開口笑」，分別在2022年佔其收入65%、14.9%、12.3及6.1%。

有內地傳媒指出，7年來先後有劍南春、郎酒、國台酒業、習酒、西鳳酒等酒企先後公開上市目標，但均未成功，而今次珍酒李渡選擇來港上市，或與白酒行業的資本監管有關。在2021年，國家市監局曾召開白酒市場秩序監管座談會，談及部分香型白酒發展過熱、資本湧入行業造成過度競爭和風險加大等問題。另有指目前國家鼓勵的高科技創新企業上市為主，與白酒的傳統消費品行業不同，故酒企若想上市，只能取道借殼或港股市場。

珍酒李渡在2020年、2021年全年及2022年首9個月的純利分別為5.2億元（人民幣，下同）、10.3億元、7.1億元；收入分別為24億元、51億元、42.5億元；毛利率分別為52.2%、53.5%、55.2%，經調整純利率為21.7%、21%、20.3%。2021年全年及2022年首9個月賬內總權益虧絀分別68.1億元及43.4億元，主要由於發行予一名投資者的金融工具，而該期間公司將發行予一名投資者的金融工具分別87.6億元及104.5億元入賬列為非流動負債。