珠江船務多賺15%復派中期息 渡輪客運少9% 受累北上消費

珠江船務指，香港本地渡輪業務的客運量因港人北上消費熱潮出現下跌。(資料圖片)

集團指，香港本地渡輪業務的客運量因港人北上消費熱潮出現下跌，上半年本地渡輪客運量為575.1萬人次，下跌9.2%。至於客運代理總量為87.7萬人次，升35.5%，碼頭服務客量為58.6萬人次，多38.5%。另外，水上文旅業務方面，東方之珠持續優化服務，期內累計客流量3.1萬人次，大幅升47.6%。

珠江船務(560)公布上半年純利6,711.5萬元，按年多14.9%；營業額13.89億元，多12.6%；毛利1.08億元，跌11.7%；每股盈利5.99元；每股中期息2仙，為2019年度中期以後、即疫情後首次派息。

集團指，新渡輪期內順利接收3艘新船並投入運營，下半年將接收5艘新船，切實做好新船接收及舊船處置工作，確保日常運營平穩。新渡輪持續推進改善碼頭經營環境，研究通過碼頭場地租賃、安裝太陽能板並售電、廣告位租賃、船舶租賃、及乘客增值服務等途徑，增加非票務收入。至於東方之珠於今年4月16日開始主要安排在中環8號碼頭靠泊經營，有效提升品牌知名度；同時加強商務活動包船和高端旅遊業務的開拓，並指市場反應良好。

貨運維持平穩 散貨運輸量升 2 倍

貨運方面，香港運輸及物流業持續低迷，集團港口航運物流業務期內明顯受壓，集團通過開拓新業務維持業務量平穩，期內集裝箱運輸量實現66.7萬TEU，升3.3%；散貨運輸量實現61.4萬噸，多204%。碼頭裝卸業務方面，集裝箱裝卸量實現49.4萬TEU，跌6.3%；散貨裝卸量實現419.1萬噸，升30.1%；集裝箱拖運量9.2萬TEU，升2.2%。