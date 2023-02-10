現金收購｜中東最大銀行傳收購渣打 溢價最高四成 倫敦曾飆13%

財力雄厚的中東資金再向國際性銀行出手！外電昨報道指，中東最大銀行第一阿布扎比銀行(First Abu Dhabi Bank，FAB)重新研究收購渣打集團(2888)，涉約300億至350億美元(約2,340億至2,730億港元)的全現金出價，相較渣打昨市值1,890億元，溢價介乎23.8%至44.4%。消息刺激渣打倫敦股價昨造好，折算港元曾報73.68元，較港飆12.8%。

渣打昨收報65.3元，升0.55元或0.8%，成交額1,044萬元，累計本月跌0.6%，今年則暫升11.2%。

以代號秘密研究 已盡職調查

報道引述消息指，FAB今年初已一度計劃收購渣打，但及後表示曾擱置，按英國監管規例該行未來6個月都不能再提出收購，因此集團最近以代號「Silver-Foxtrot」秘密研究一旦「冷靜期」結束後再推進計劃，並已對渣打進行盡職調查，惟交易最終取決於市況及股價走勢。今次收購將由包括阿布扎比主權基金Mubadala Investment及執政阿聯酋的Al Nahyan家族等提供資金；而FAB主席Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan亦為有權勢的王室成員。

擬作跳板攻國際 惟須過監管

FAB市值約430億美元(約3,354億港元)，遠高於渣打，倘收購成功，其資產將超過1萬億美元，或會躋身全球30大銀行之列。報道指，FAB是看中渣打業務涉及全球多個增長高速的經濟體，以及英鎊貶值增加了收購吸引力，並考慮透過渣打進行收購，從而在國際市場上擴張。不過亦有消息指，FAB同時亦考慮收購其他銀行，包括一家亞洲銀行。

不過有知情人士指，中東資金入主國際銀行的最大障礙在監管要求，並不排除FAB需要獲得美國財政部的批准才可運用渣打的美元清算牌照；更有揣測指，渣打或需從港交所(388)及倫敦交易所退市，並從英國遷冊阿布扎比。

渣打近年已屢次傳出收購消息，包括2018年傳出巴克萊有意收購；2000年亦有指花旗集團及摩根大通等有意收購。而集團總部雖然在英國，受英國監管機構監管，但最大股東為新加坡主權基金淡馬錫，而據指FAB高層仍未與淡馬錫接觸。

溫拓思曾言 成事可能性低

不過，早在今年初傳出FAB有意收購渣打後，渣打行政總裁溫拓思當時接受外電訪問時曾指，集團業務表現良好，一切都走入正軌，對收購「不感興趣」，並沒有與FAB談判。他又表示，歐洲銀行估值吸引，中東資金有意收購是「很合乎邏輯」，但要收購渣打這類銀行，須經多個監管部門批准，成事的可能性不高，因為銀行是屬於「受保護物種」。