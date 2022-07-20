現金水平創21年新高　悲觀情緒超越新冠疫情及雷曼倒閉時期

美國銀行調查發現，基金經理在7月調查期間將其股票中淨增持的頭寸降低，至2008年10月以來最低水平，又將持有現金水平提高至6.1%的21年新高。（資料圖片）

根據美國銀行的月度基金經理調查，投資者將風險資產敞口削減至全球金融危機以來未見過的水平，反映在經濟前景極度悲觀下，投資者完全投降的跡象。

該調查於7月8日至15日對近300名、合共管理8,000億美元資產的基金經理進行。調查發現，基金經理在月內將其股票中淨增持的頭寸降低，至2008年10月以來最低水平，又將持有現金水平提高至6.1%的21年新高。

美國銀行首席投資策略師邁克爾哈奈特（Michael Hartnett）表示，投資者的悲觀情緒已達到「可怕的水平」，因為他們擔心全球收緊貨幣政策可能引發廣泛的增長放緩。他補充說，與新冠疫情期間或2008年9月雷曼兄弟倒閉時的任何時候相比，更高比例的基金經理（淨79%）預計企業利潤將惡化。

投資者的悲觀情緒已達到「可怕的水平」

雖然預期通脹接近到頂的較樂觀情緒正在蘊釀，但潛在經濟衰退的風險仍然偏高，投資氣氛整體仍然疲弱。對經濟衰退的擔憂已升至2020年5月以來水平，投資者處於最大的觀望狀態。

調查發現，3分之1的投資者表示，通脹居高不下是他們最大的擔憂，而不到4分之1的投資者認為經濟衰退是最大的風險。看好美元是7月排名首位的熱門交易，其次是看好石油、商品和ESG資產。通脹居高不下是全球市場的最大尾部風險，其次是全球衰退。俄羅斯與烏克蘭的衝突已降至第5位。