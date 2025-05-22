理想傳降銷售目標並控成本 股價挫近3%

和之前的銷量目標相比，今輪調整主要是下調增程L系列的銷量目標；但要賣更多的純電動產品(純電i系列、MEGA)。而2024年，理想汽車以50萬輛的成績位居新勢力銷量冠軍，若今年實現64萬輛目標，仍位居新勢力車企前列。

內地媒體報道指，理想汽車(2015)內部將今年全年排產目標調整至64萬輛，其中增程L系列目標52萬輛、純電產品(包含MEGA)目標12萬輛，而集團今年的銷量目標本來是70萬輛，其中純電i系列5萬輛，增程L系列至少56萬輛。

為保證全年盈利 適度成本控制

報道引述消息指，調整產量目標是因為L6煥新版發布後，收到的訂單沒有大超預期；同時，理想在增程領域面臨的競爭對手更多了。而在調整銷量預期之後，理想為了保證今年全年盈利，也將進行適度的成本控制，「只有這樣，才能保證原來銷量預期70萬台時設定的盈利目標」。

在車市銷量淡季下，理想汽車上季實際交付9.28萬台車，略低於市場預期，而管理層對一季度的交付預期是8.8至9.3萬輛。

其他車企方面，按照規劃，今年極氪(包含領克)的銷量目標是71萬輛，零跑汽車(9863)是50萬至60萬輛，蔚來(9866)是44萬輛，小鵬汽車(9868)、小米集團(1810)分別是至少38萬輛及35萬輛。