理想汽車上季經調整利潤升11% 料今季交付可飆近三成

理想汽車(2015)公布9月底止上季收入總額為429億元(人民幣，下同)，按年增加 23.6%，按季多35.3%；毛利92億元，按年多20.7%，按季漲49.3%，毛利率21.5%，按年少0.5個百分點，按季升2個百分點。集團上季經營利潤34 億元，按年多46.7%，按季升633.4%，經營利潤率8%，去年同期為6.7%，第二季為1.5%；淨利潤28億元，按年升0.3%，按季多156.2%，非美國公認會計準則淨利潤39億元，按年升11.1%，按季增156.2%。
累計交付突破100萬輛
理想汽車指，於本月18日累計交付突破100萬輛，成為首個達成百萬交付量里程碑的中國新勢力品牌，自2019年12月交付第一台整車起至今58個月。
集團上季車輛銷售收入413億元，按年多22.9%，按季漲36.3%，主要由於車輛交付量增加，但部分被主要因不同產品組合導致的平均售價降低所抵銷。至於其他銷售和服務收入16億元，按年升45.8%，按季多14.1%，主要由於車輛累計銷量的增加使提供服務及配件的銷售額亦隨之增加，以及車輛的交付量增加使與汽車銷售配套的產品和服務的銷售額亦隨之增加。
第四季收入料最多升10%
於今年第四季度，公司預計車輛交付量為16萬至17萬輛，增長21.4%至29%。收入總額432億元至459億元，升3.5%至10%。
理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，上季汽車季度交付量創歷史新高，進一步鞏固了在20萬元人民幣以上新能源汽車市場中國汽車品牌銷量冠軍的地位。另外，公司結合端到端(E2E)和視覺語言模型(VLM)的全新智駕方案獲得了測試用戶非常積極的反饋，並已於本月向超過32萬AD Max車主完成全量推送。
理想汽車首席財務官李鐵指，第三季汽車交付量推動收入增長至429億元人民幣，達到歷史新高，並指公司強大的組織執行力和穩健的盈利能力將支持理想汽車持續推動業務發展和技術創新。
理想汽車今日收報107.4元，跌1.2元或1.1%。