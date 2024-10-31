理想汽車上季經調整利潤升11% 料今季交付可飆近三成

集團上季車輛銷售收入413億元，按年多22.9%，按季漲36.3%，主要由於車輛交付量增加，但部分被主要因不同產品組合導致的平均售價降低所抵銷。至於其他銷售和服務收入16億元，按年升45.8%，按季多14.1%，主要由於車輛累計銷量的增加使提供服務及配件的銷售額亦隨之增加，以及車輛的交付量增加使與汽車銷售配套的產品和服務的銷售額亦隨之增加。

第四季收入料最多升 10%

於今年第四季度，公司預計車輛交付量為16萬至17萬輛，增長21.4%至29%。收入總額432億元至459億元，升3.5%至10%。