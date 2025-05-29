理想汽車上季經調整利潤挫兩成 料今季交付增最多18%

至於集團首季汽車總交付量為 92,864 輛，按年增長15.5%。另外，今年4月交付 33,939 輛汽車，按年多31.6%。截至4月底止，在全國，公司於151個城市擁有500家零售中心，於223個城市運營500家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心，並已投入使用2,267座理想超充站，配備12,340個充電樁。

料今季收入升 2.5% 至 6.7%

至於今年第二季度展望，理想預計車輛交付量為12.3萬至12.8萬輛，按年增長 13.3%至17.9%。收入總額為325億元至338億元，升2.5%至6.7%。

7 月發布首款純電 SUV 理想 i8

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，上季隨著集團持續為用戶提供價值出色的產品和服務，在20萬元及以上中國新能源汽車市場繼續保持中國汽車品牌銷量領先地位。他期待，7月首款純電SUV理想i8的發布，可進一步彰顯集團對創造卓越用戶價值的追求。此外，集團自主研發的新一代輔助駕駛技術架構VLA司機大模型，將持續推動智能技術的創新發展，不斷優化用戶體驗。