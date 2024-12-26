理想汽車創辦人揸法拉利？親解原因：體驗對我是很重要的

理想汽車(2015)創辦人、董事長兼首席執行官李想上月被網民爆料，親自駕駛法拉利到車管所驗車，車型為法拉利296，事件引發討論，有網民質疑李想為何不開理想的汽車，又有人猜測理想計劃進攻跑車市場。
最喜歡寶馬 然後是法拉利
李想近日接近內地媒體訪問時，親自解答駕駛法拉利的原因。他表示，「體驗對我是很重要的。因為體驗也是本身就像我做預訓練的一部分」，稱買法拉利最重要的原因是身邊很多朋友，包括集團股東均對理想汽車提出下一階段挑戰，「就是你的品牌如何去做升級？」他指，自己在汽車行業中最喜歡的品牌「一個是寶馬，然後一個是法拉利」，但法拉利「我還沒有體驗過，所以我只有通過體驗來看他到底是怎麼做的，他才能變成我自己的認知和能力。」
50%概率會做一輛超級跑車
他又指，「我今天的一個想法是說，可能到2030年的時候，對然後我們甚至有50%的概率會做一輛非常有趣的超級跑車。但它一定是個人工智慧(AI)的。」
理想汽車下半場是智能化
事實上，在訪問中李想指出，理想汽車「電動化是上半場，然後智能化是下半場。」所謂智慧化，他指是真正的AI，「這是我們造車必須往下去，然後延續的一個必經之路。汽車將從工業時代的交通工具，進化成為AI時代的空間機器人。」
被問到AI對於理想意味著甚麼？李想指「意味著未來的全部」。他表示，自已早在2020年9月已經確定要把AI、包含像自動駕駛，作為真正的重要的一個方向，為未來競爭的一個關鍵，因此在去年初發布戰略時，把AI從隱藏戰略變成「開放的陽謀的戰略」，以吸引足夠人才。