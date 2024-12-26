理想汽車創辦人揸法拉利？親解原因：體驗對我是很重要的

理想汽車(2015)創辦人、董事長兼首席執行官李想上月被網民爆料，親自駕駛法拉利到車管所驗車，車型為法拉利296，事件引發討論，有網民質疑李想為何不開理想的汽車，又有人猜測理想計劃進攻跑車市場。

最喜歡寶馬 然後是法拉利

李想近日接近內地媒體訪問時，親自解答駕駛法拉利的原因。他表示，「體驗對我是很重要的。因為體驗也是本身就像我做預訓練的一部分」，稱買法拉利最重要的原因是身邊很多朋友，包括集團股東均對理想汽車提出下一階段挑戰，「就是你的品牌如何去做升級？」他指，自己在汽車行業中最喜歡的品牌「一個是寶馬，然後一個是法拉利」，但法拉利「我還沒有體驗過，所以我只有通過體驗來看他到底是怎麼做的，他才能變成我自己的認知和能力。」