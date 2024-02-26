理想汽車去年轉賺逾百億 今季交付料飆九成

今年挑戰內地豪車品牌銷量第一

集團指，今年將是理想汽車的產品大年，會有4款增程車型和4款純電車型，共計8款車型共同滿足家庭用戶的需求，家庭科技旗艦MPV理想MEGA將於3月正式發布並交付，理想L9、理想L8和理想L7也將迎來2024年款。此外，為配合集團純電動車型的發展戰略，將繼續加快5C超充網絡的布局。展望未來，理想擬將繼續加大研發投入，持續提升智能駕駛、智能空間和智能電動領域的技術能力，同時進一步拓展銷售和服務網絡，並將在2024年挑戰中國市場豪華汽車品牌銷量第一的目標。