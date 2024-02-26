理想汽車去年轉賺逾百億 今季交付料飆九成

理想汽車(2015)公布去年底止全年由虧轉盈，全年賺116.73億元(人民幣，下同)(約127億港元)，去年同期則虧損6.84億元；收入1,238.51億元，按年大升1.7倍；毛利274.97億元，大升2.1倍，毛利率由19.4%，升至22.2%，上升2.8個百分點；非美國公認會計準則淨利潤121.98億元，狂飆584.9倍；維持不派末期息。
去年交付量37.6萬輛 升1.8倍
集團去年全年累計交付量37.6萬輛，大升182.2%，截至去年底止，理想汽車的累計交付量已達63.34萬輛。
單計去年第四季，集團淨利潤錄57.5億元，按年大升20.7倍，按季增加 104.5%；收入總額417.3億元，按年增加136.4%，按季多20.3%；車輛銷售收入403.8億元，按年升133.8%，按季多20.1%。至於今年首季，集團預料車輛交付量為10萬至10.3萬輛，較去年同期升90.2%至95.9%；收入料為312.5億至321.9億元，多66.3%至71.3%。
今年挑戰內地豪車品牌銷量第一
集團指，今年將是理想汽車的產品大年，會有4款增程車型和4款純電車型，共計8款車型共同滿足家庭用戶的需求，家庭科技旗艦MPV理想MEGA將於3月正式發布並交付，理想L9、理想L8和理想L7也將迎來2024年款。此外，為配合集團純電動車型的發展戰略，將繼續加快5C超充網絡的布局。展望未來，理想擬將繼續加大研發投入，持續提升智能駕駛、智能空間和智能電動領域的技術能力，同時進一步拓展銷售和服務網絡，並將在2024年挑戰中國市場豪華汽車品牌銷量第一的目標。