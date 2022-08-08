理文造紙少賺58%理文化工升52% 都賺近9億

理文造紙（2314）公布，截至2022年6月底止半年純利減少56.9%至8.63億元，每股盈利倒退58.6%至18.46港仙。派發中期股息每股6.50港仙，減少56.7%。

理文造紙上半年總收入车上升0.6%至153億元，但內地造紙企業面對木漿、能源等原材料價格上升及物流運輸成高企，加上疫情封控導致需求明顯走弱，集團利潤受壓。2022年上半年之總銷售量為296萬噸，產品平均每噸淨利潤為292元。毛利率減少約11個百分點至10.8%。

理文造紙主席李文俊在展望中指出，隨着6月疫情逐漸向好、內地實施多項穩經濟、保民生措施，消費環境有望穩步復甦。包裝紙產能上，集團計劃分別在江西及重慶增設紙漿生產線以改善原材料的供應，新增設的生產線預計將於2023年內投產。此外，集團目前正於柬埔寨進行協調土地收購及建造工廠的前期工作。至於衛生紙業務方面，目前總年產能接近100萬噸，理文計劃於廣西設廠，預計最快明年底新增年產能30萬噸漂白木漿的生產線。

同系理文化工（746）中期盈利按年升51.84%至8.91億元。每股基本盈利108仙，中期息增加46.2%至38仙。期內，配合防疫規定，不同產業的工廠產能明顯受限甚至停工，帶動化工產品等工業原材料市場價格維持高位，集團亦因而受惠。收入32.51億元，按年上升43.11%。毛利率為44.3%，按年微跌0.5個百分點；淨利潤率為27.4%，按年升1.6個百分點。