理由不同｜按年多84% 內房佔兩成 59企延發業績停牌 近年高

港股業績期結束，同時亦爆發停牌潮！即使中港已復常，惟今年仍多達59隻上市公司因未能公布經核數師同意的全年業績而要停牌，較去年32間多84.4%，而綜合市場資訊，2019至2021年分別有約25間、9間及57間，而過去兩年大部分延發業績的原因，是受封關及新冠肺炎疫情影響審計工作，而今年則涉及多個不同理由，包括仍需時回應核數師查詢、需時完成額外程序、與管理層失聯，以及審計人手不足等。

港交所(388)表示，在財政年度截至12月底的1,883家香港上市公司中，有1,824家公司已公布了經核數師同意的全年業績，數字已撇除長期停牌公司。港交所指，致力維持公平和有序的市場，將繼續監察市場情況及與相關發行人保持溝通，確保他們符合上市規則的規定，並盡可能縮短停牌時間。

旭輝佳源加入房企停牌潮

按本報初步統計，59間停牌公司中，內房或物業管股佔14間或23.7%，包括曾被譽為「示範民企」的旭輝控股(884)及旗下物管股旭輝永升服務(1995)，以及「龍床盤」菁雋發展商佳源國際(2768)及旗下物管股佳源服務(1153)。其他未能及時公布業績內房還包括上置集團(1207)、力高集團(1622)及旗下力高健康生活(2370)、祥生控股(2599)、恒達集團(3616)、上坤地產(6900)及滙景控股(9968)；物管股則有康橋悅生活(2205)、新明中國(2699)及大發地產(6111)。

目前仍長期停牌的主要內房則有恒大集團(3333)、中國奧園(3883)、花樣年(1777)，以及3公司旗下物管股，另外還有融創中國(1918)及世茂集團(813)等。

