理財教育丨富途推出「富途棋才 」桌遊 讓小朋友寓學習於娛樂

為了從小朋友層面，更有效地普及理財教育，富途證券國際(香港)有限公司(富途)花了半年時間設計出首個專門用來教授小朋友學習理財概念的桌遊「富途棋才」，並於日前在荃灣D·PARK舉辦發布及試玩會。富途又宣布夥香港教育工作者聯會(教聯會)聯手招募逾60間本港小學舉行校際「富途棋才」桌遊比賽。活動當天，富途更邀請到南方東英資產管理有限公司及香港特區政府投資推廣署成為支持機構，現場約近200名小朋友及家長參與當天的試玩會。

遊戲化抽象投資概念 富途桌遊成最佳親子活動及教材

由富途設計的「富途棋才」，旨在希望小朋友從小培養理財知識，強化小朋友的理財觀。通過遊戲中的模擬場景，將有關「儲蓄」、「投資」、「錢生錢」及「消費」等抽象理財概念簡化，打破傳統理財涉及深奧理論的刻板印象。此外家長亦可通過桌遊接觸到部分理財概念，與小朋友一同寓學習於娛樂，拉近親子關係。再者「富途棋才」是一套與時並進的教材，通過模擬現實生活場景，為學生們宣揚正確及負責任的理財價值觀，適合學校輔助使用。

滲透富途4大可愛IP 增小朋友學習理財意欲

遊戲背景主要圍繞着4個富途主角，包括：牛牛、象象、豆豆及兔兔，他們於假日相約一起出外玩活動。每位玩家分別代表不同的角色進行遊戲，目的是要以獲得最多卡片上的「牛牛頭」來獲取勝利；而「牛牛頭」須通過完成活動牌來換取。每張活動牌上會顯示不同資源的要求，玩家可選擇直接利用每回合所得的金錢，或選擇通過投資「儲蓄」、「基金」或「股票」來增加自己每回合所得的金錢，從而累積財富，購買更多相應的資源完成活動，以獲取「牛牛頭」。