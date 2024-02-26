理財通｜中銀香港料跨境理財通2.0將吸引更多資金入市

中銀香港(2388)推出一系列跨境金融服務，涵蓋「跨境理財通2.0」及大灣區置業優化方案，該行指「跨境理財通」產品數量現增加逾六成，至接近300隻；同時全面提升銷售及服務配套，於多個重要口岸及標誌性地點設有9個跨境理財服務中心，特設專業跨境專隊提供開戶、線上及電話客戶經理服務，此外，中銀香港與內地中國銀行(3988)緊密聯動，大灣區業務網點不斷擴增，現時香港、廣東和深圳有超過1,000家網點支持跨境理財通服務，便利投資者參與。

中銀香港個人財富及管理部副總經理劉賽麗指，自跨境理財通推出以來，其整體開戶量穩居香港市場領先地位，去年資金匯劃按年增加近3.5倍，相信「跨境理財通2.0」將吸引更多客戶及資金投入市場，促進粵港澳金融市場互聯互通。