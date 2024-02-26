熱門搜尋:
李影 財政預算案2024 李龍基 大光麵 回南天 天璽．海 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-26 16:01:15

理財通｜中銀香港料跨境理財通2.0將吸引更多資金入市

分享：
理財通｜中銀香港料跨境理財通2.0將吸引更多資金入市

中銀香港指「跨境理財通」產品數量現增加逾六成，至接近300隻。(資料圖片)

中銀香港(2388)推出一系列跨境金融服務，涵蓋「跨境理財通2.0」及大灣區置業優化方案，該行指「跨境理財通」產品數量現增加逾六成，至接近300隻；同時全面提升銷售及服務配套，於多個重要口岸及標誌性地點設有9個跨境理財服務中心，特設專業跨境專隊提供開戶、線上及電話客戶經理服務，此外，中銀香港與內地中國銀行(3988)緊密聯動，大灣區業務網點不斷擴增，現時香港、廣東和深圳有超過1,000家網點支持跨境理財通服務，便利投資者參與。

中銀香港個人財富及管理部副總經理劉賽麗指，自跨境理財通推出以來，其整體開戶量穩居香港市場領先地位，去年資金匯劃按年增加近3.5倍，相信「跨境理財通2.0」將吸引更多客戶及資金投入市場，促進粵港澳金融市場互聯互通。

南向通基金總交易金額按年飆10

另外，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌說，跨境理財通在投資者准入門檻、個人投資者額度、合格投資產品範圍等方面持續優化，為銀行及財富管理行業帶來增長機遇。去年該行「南向通」基金總交易金額按年飆10倍，在客戶持有基金資產中，股債混合基金近七成，主要投資於環球地區，可見多元資產配置日益受到重視。積極引入更多國際及內地知名基金公司的產品，持續擴闊基金主題，跨境理財通產品數量增加逾六成，至接近300隻，包括貨幣市場基金、ESG基金、高息基金、環球股票基金等，以滿足投資者多元化的資產配置需要。

Ad Block

周國昌續指，為配合港澳居民大灣區購房支付便利措施落實，持續優化大灣區「置業易」支付及融資方案，推出直匯支付服務。同時，大灣區「置業易」融資方案覆蓋大灣區9個內地城市，提供按揭貸款、物業抵押貸款及私人貸款等服務。

將推迎新優惠 最高可獲現金獎賞3888

由即日起至328日，跨境理財通「南向通」全新客戶可獲一系列迎新優惠，包括進行任何累計等值10萬元人民幣或以上的跨境理財通產品交易，可獲現金獎賞最多500元；完成任何跨境理財通產品交易累計等值80萬元人民幣或以上，可參加抽獎，最高可獲現金獎賞3,888元。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受