理財通｜信銀國際推多項優惠吸南向通客戶

信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡指，於今年1月底，其「南向通」客戶數量按年增長接近五成。

中信銀行(國際)啟動「跨境理財通2.0」服務，擴大產品範圍及推出多重優惠，該行個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡指，於今年1月底，其「南向通」客戶數量按年增長接近五成，隨著「跨境理財通2.0」啟動，為「南向通」客戶提的基金數目比2021年服務推出初期，增加接近一倍至約260隻。新增基金包括個別中高風險及非複雜基金，及主要投資於大中華區合資格股票基金。同時提供逾50隻債券及11種貨幣存款。

提供逾 50 隻債券及 11 種貨幣存款

為慶祝「跨境理財通2.0」正式開通，該行「南向通」全新客戶推出優惠，包括即日起至今年6月30日，首300位全新跨境理財通「南向通」客戶於指定期內存入資金，資金結餘可獲最高6厘年息率獎賞(包括2厘人民幣活期存款年息率，及以4厘年息率計算資金增長回贈)，獎賞金額最高達1.5萬元人民幣。