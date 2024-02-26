理財通｜信銀國際推多項優惠吸南向通客戶

中信銀行(國際)啟動「跨境理財通2.0」服務，擴大產品範圍及推出多重優惠，該行個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡指，於今年1月底，其「南向通」客戶數量按年增長接近五成，隨著「跨境理財通2.0」啟動，為「南向通」客戶提的基金數目比2021年服務推出初期，增加接近一倍至約260隻。新增基金包括個別中高風險及非複雜基金，及主要投資於大中華區合資格股票基金。同時提供逾50隻債券及11種貨幣存款。
提供逾50隻債券及11種貨幣存款
為慶祝「跨境理財通2.0」正式開通，該行「南向通」全新客戶推出優惠，包括即日起至今年6月30日，首300位全新跨境理財通「南向通」客戶於指定期內存入資金，資金結餘可獲最高6厘年息率獎賞(包括2厘人民幣活期存款年息率，及以4厘年息率計算資金增長回贈)，獎賞金額最高達1.5萬元人民幣。
另外，至今年3月31日，於「inMotion 動感銀行」完成外匯交易且累計交易金額達指定港元等值，可獲最高達600元獎賞。
即日起至今年3月31日，透過本行網上渠道(包括「inMotion 動感銀行」及網上銀行)進行指定基金認購交易，可獲首次網上基金認購費回贈優惠，最高達8,800元。