理財通｜渣打大增南北向通理財產品 迎跨境理財通2.0

跨境理財通2.0今日正式實行，渣打銀行(香港)及即時在「南向通」和「北向通」上架多款全新產品，包括將「南向通」理財產品增加至近550款，涵蓋中高風險及主要投資大中華區股票市場的基金和低至中風險的債券，「北向通」則增加人民幣存款產品及逾40項風險等級為「R4」的公開募集證券投資基金，涵蓋新消費、新能源、新基建、新製造、新科技等新經濟行業。

匯款金額按年增加 5 倍

渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟指，跨境理財通推出以來，其客戶反應相當踴 躍，參與人數和劃匯金額均穩步增長，顯示粵港澳大灣區居民對優質的銀行服務和多元化資產配置方案需求熱熾。去年渣打客戶跨境理財通「南向通」匯款金額按年增加5倍，深圳分行辦理的「南向通」開戶數目截至去年底於深圳各家外資銀行排行首位，帶動其大灣區業務加速發展。跨境理財通對於推進大灣區金融市場互聯互通，以及提升內地金融市場雙向開放均具有重大意義，期待透過跨境理財通2.0，進一步推動大灣區的財富管理業務增長。