理財通｜滙豐調查：三分二大灣區居民優化跨境理財通或增投資

滙豐最新大灣區「跨境理財通」調查顯示，今日生效的粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點優化措施，將有助提升這一項跨境理財計劃的吸引力。該行及內地合作夥伴銀行合共提供理財產品數量增至逾400項，包括超過100個投資國際及亞洲市場的基金，協助南向投資者達至投資組合多元化及國際化。

理財產品數量增至逾 400 項

另外，現有或新參加「跨境理財通」客戶，個人投資額度上限由100萬元人民幣提高至300萬元人民幣。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀指，粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點優化，進一步提高計劃吸引力，刺激投資並推重大灣區金融業更深入融合。受訪者認為除提供更多市場機遇、擴闊投資渠道及協助多元化投資外，能提供財富規劃，以及諮詢服務亦是推動他們參與計劃的重要因素。為此，豐富了產品，擴大服務團隊規模並引入專業的財富管理工具，幫助投資者把握新規帶來的機遇。