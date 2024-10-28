理財｜七成「Z世代」返工為旅行　年飛3次開支達呢個數

工作意義為了甚麼？是致富、事業、愛情，還是旅行？滙豐(005)今日(28日)公布了首個針對香港「Z世代」的研究「滙豐One理財新Z維調查」，結果顯示旅行、生活自主和保持彈性是「Z世代」在訂立人生目標時的重要考量因素。與前幾代香港人不同，「Z世代」在享受生活的同時，亦會嚴格管理財富，體現了「work hard play hard」的精神。

旅遊開支年均3.5萬元 所謂「Z世代」是年齡介乎18至27歲的香港居民。該調查是在今年6月至7月期間進行，共訪問了1,253名年齡介乎18至34歲，居住於香港或大灣區內地城市的居民。結果發現超過七成(71%)「Z世代」認為「旅行」是他們重要的工作動力，比上車買樓(39%)和結婚生仔(34%)還要高。

調查指對於「Z世代」來說，與其上車供樓不如上機旅行。六成人更覺得買樓「遙不可及」，打工是為了滿足包括旅行等的個人享樂。他們一年平均飛3次，每年平均旅遊開支達3.5萬港元，約佔收入比例13%。 識玩更重理財 收入28%用於儲蓄 另外，「Z世代」比其他世代更識玩，平均花在娛樂的平均就比其他世代的受訪者高出近一成。但他們不是「洗腳唔抹腳」，在識玩同時亦兼顧財務紀律，每月儲蓄達6,014元，佔其收入達28%，同樣為所有世代受訪者中最高。

研究亦發現，「Z世代」平均年齡於20歲開始投資，比其他世代受訪者早達8年。他們平均將近兩成收入(19%)用於投資，主要投資產品為港元定期存款(54%)、香港股票(30%)和美國股票(22%)。然而，只有18%的「Z世代」的投資組合當中擁有三種或以上投資產品。 此外，他們對投資概念亦未有充分了解。調查顯示，每5個「Z世代」就有1個曾經跟從「KOL」或「老Best」的建議盲目投資。而尚未開始投資的 Z 世代受訪者就指，對投資產品缺乏理解是他們開始投資的最大障礙。