瑞信分拆瑞士信貸第一波士頓 傳沙特王儲有意注資

《華爾街日報》引述知情人士報道，陷入財困的瑞信（Credit Suisse）擬分拆投資銀行業敄，包括沙特阿拉伯穆罕默德（Mohammed bin Salman）、由巴克萊（Barclays）前行政總裁Bob Diamond所經營的美國私募基金公司Atlas Merchant Capital都有意注資，承諾資金合計不少於10億美元。

消息人士稱，沙國王儲穆罕默德考慮投資大約5億美元，藉此支持新成立的瑞士信貸第一波士頓（Credit Suisse First Boston）以及其候任行政總裁Michael Klein。

瑞信早前指出，該銀行已獲得另一位投資者5億美元的承諾，但未透露名字。瑞信主席Axellehmann上周四指出，除了不透露名稱金主的5億美元之外，還收到其他公司的投資承諾。但據知情人士稱，該銀行尚未取得沙國正式文件。

瑞信近期風波不斷，先爆發醜聞、面臨監管調查以及陷入鉅額虧損，這家瑞士銀行擬分拆總部位在紐約的投資銀行事業，作為重整計劃的一部分。該銀行上月宣布增資42億美元，沙特阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank）同意投資於瑞信9.9%股份，將成為最大股東。

瑞信近日股價跌至歷史低點，因該銀行先前坦言客戶撤出高達883億美元資金。不過Axellehmann其後透露，資金外流大多已停止，讓上周五股價強彈逾9%。