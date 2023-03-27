瑞信危機｜沙特國家銀行董事長辭職　早前拒援助瑞信引發信心危機加劇

沙特國家銀行董事長Ammar Abdul Wahed Al Khudairy表示，他因「個人原因」而辭去職務。日前在瑞信被瑞銀集團收購前一周，Khudairy在論壇後回應外媒提問時指，因應監管原因無法為瑞信提供額外資金，隨即引發瑞信信心危機加劇。

沙特國家銀行董事長辭職

瑞信最大股東沙特國家銀行（Saudi National Bank）日前發表公告，指董事長Ammar Abdul Wahed Al Khudairy因「個人原因」辭職，而Saeed Mohammed Al Ghamdi將接任董事長，Talal Ahmed Al Khereiji被任命為代理執行長。

早前拒援助瑞信引發信心危機加劇

Al Khudairy在3月15日接受外媒採訪時表明「絕對不會」向瑞信提供援助，因已收購了瑞信9.9%股份，成為瑞信最大股東，若增持股份將帶來額外的監管障礙。他稱，「無論是沙烏地、瑞士還是歐洲的監管機構，若持股逾10%，將適用全新規定；我們不傾向於牽涉新的監管機制」。

沙特國家銀行於去年瑞信重組時入股，持有9.9%瑞信股權，入場價每股3.82瑞郎，最終虧損料達80%，涉超過10億美元（折合約78.5億港元）。