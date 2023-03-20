瑞信危機｜瑞銀以30億瑞郎收購瑞信　逾1300億債券價值清零　港金管局：沒對香港市場構成風險

日前傳出傳瑞銀（UBS）擬併購瑞信（Credit Suisse），今終成事實。經瑞士政府、央行SNB等機構介入下，本港時間周一凌晨，瑞士總統Alain Berset親自主持記者會，瑞銀宣布同意以每股0.76瑞郎、總額30億瑞郎（折合約254億港元）收購瑞信，較瑞信上周五收市價折讓59%，即以近「4折」、「22.48股瑞信換1股瑞銀」來完成交易。
瑞銀以30億瑞郎收購瑞信
瑞士央行公布，瑞銀將收購瑞信，瑞士央行承諾會向瑞信提供高達1,000億瑞士法郎的流動性援助貸款，並提供聯邦違約擔保。
瑞士財長Karin Keller-Sutter指，消費者對瑞信失去了信心，若政府門不介入瑞信事件，將引發大規模裁員，當地以至全球金融系統都會不穩。
逾1300億債券價值清零
瑞士金融監管局FINMA總裁Marlene Amstad表示，瑞信「大得不能倒，必須介入」，故宣布瑞信名義、價值160億瑞郎（折合約1,355億港元）的額外一級資本（AT1）債券被完全減記，即債券價值清零，使相關投資者血本無歸。
此外，AT1債券在金融危機後被引入歐洲，在銀行倒閉時承擔損失。
金融機構對於此決定感到不滿，持有該債券的Axiom Alternative Investments，其研究部主管Jerome Legras對有關決定感到不滿，認為AT1債券持有人的保障較股票持有人更差，不符合有關債券發行時的市場共識。
港金管局：沒對香港市場構成風險
香港金管局亦就事件作出回應，發言人指，瑞信在港業務包括一家受金管局監管的分行，以及兩家受證監會監管的持牌法團，所有公司今日（20日）均照常營業，客戶能繼續透過該分行存取存款及使用提供的交易服務買賣港股和衍生產品。
金管局表示，瑞信香港分行總資產約為1,000億港元，佔香港銀行業總資產少於0.5%，本地銀行業對瑞士信貸的風險承擔不大；持牌法團亦並非股票市場和衍生產品市場前十大活躍經紀商，截至今庠2月底，瑞信是第9大上市結構性產品發行人，佔未到期單位的總市值約4%，發言人指沒有對香港市場構成重大風險。同時表示金管局與證監會將繼續與瑞士當局保持緊密聯繫，並密切監察金融市場運作。