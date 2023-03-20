瑞信危機｜瑞銀以30億瑞郎收購瑞信　逾1300億債券價值清零　港金管局：沒對香港市場構成風險

瑞士財長Karin Keller-Sutter指，消費者對瑞信失去了信心，若政府門不介入瑞信事件，將引發大規模裁員，當地以至全球金融系統都會不穩。

瑞士央行公布，瑞銀將收購瑞信，瑞士央行承諾會向瑞信提供高達1,000億瑞士法郎的流動性援助貸款，並提供聯邦違約擔保。

日前傳出傳瑞銀（UBS）擬併購瑞信（Credit Suisse），今終成事實。經瑞士政府、央行SNB等機構介入下，本港時間周一凌晨，瑞士總統Alain Berset親自主持記者會，瑞銀宣布同意以每股0.76瑞郎、總額30億瑞郎（折合約254億港元）收購瑞信，較瑞信上周五收市價折讓59%，即以近「4折」、「22.48股瑞信換1股瑞銀」來完成交易。

逾1300億債券價值清零

瑞士金融監管局FINMA總裁Marlene Amstad表示，瑞信「大得不能倒，必須介入」，故宣布瑞信名義、價值160億瑞郎（折合約1,355億港元）的額外一級資本（AT1）債券被完全減記，即債券價值清零，使相關投資者血本無歸。

此外，AT1債券在金融危機後被引入歐洲，在銀行倒閉時承擔損失。

金融機構對於此決定感到不滿，持有該債券的Axiom Alternative Investments，其研究部主管Jerome Legras對有關決定感到不滿，認為AT1債券持有人的保障較股票持有人更差，不符合有關債券發行時的市場共識。