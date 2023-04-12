瑞典最大養老基金宣布即時開除CEO，與銀行危機蝕逾百億有關。(unsplash)

當地時間4月11日，瑞典最大養老基金Alecta宣布，因美國銀行危機事件蝕逾百億，而辭退基金的首席執行官Magnus Billing，立即生效。

同時，董事會任命該基金的副CEO Katarina Thorslund 暫時代理CEO職務，並開始尋找新的繼任人選；公司的董事會主席英格麗·邦德，將以代理董事長的身份掌舵公司業務，直到有進一步通知。

在公告中，Alecta董事會毫不留情地表示，投資美國銀行股的巨額虧蝕，嚴重影響外界對基金信心，因此董事會得出結論，Alecta需要一個新的管理層來實施資管業務所需的改革，並重建信心。

巨虧約150億港元

據Aletca披露的數據顯示，該基金的證券資產組合中，包含了本輪突然破產的矽谷銀行（SVB）、紐約Signature銀行和第一共和銀行（FRC）股票，直接導致該基金巨虧近200億瑞典克朗（折合約150億港元）。

Magnus Billing此前承認，進軍美國市場是「巨大失敗」，但他試圖淡化「連中三元」的負面影響，又稱損失不到基金的2%。

據悉，Alecta管理的資產規模超過1,040億美元（約合約781億港元），不僅是瑞典資產管理規模最大養老金，亦是歐洲第5大企業養老金公司，擁有260萬私人客戶和3.5萬家企業客戶。