瑞典發現歐洲最大稀土礦床　冀減對華依賴

瑞典國營礦業集團LKAB表示，在瑞典境內遠北地區（Kiruna area）發現含有超過100萬噸稀土氧化物，是歐洲目前已知最大的稀土礦床。

LKAB行政總裁Jan Mostrom表示，這不單對公司、對地區及瑞典人是好消息，而是對整個歐洲及氣候。有關礦床將成為生產關鍵原材料的重要組成部分，對實現綠色轉型相當重要。

根據外媒引述LKAB指出，在拉普蘭（Lapland）區最近勘探到稀土礦床，就在公司持有的鐵礦旁邊，計劃今年遞交開採的申請，但相信最少需要10年時間才能開始採礦並運送到市場。

雖然這次的發現相信是歐洲最大的稀土礦床，但佔全球總儲量的比重相當小，不到美國地質調查局估計全球稀土蘊藏量1.2億噸的1%。

目前稀土元素並未在歐洲開採，需從海外進口。隨着電車及新能源發展加快，對稀土的需求未來數年都會增加。許多高新科技生產都需要稀土，包括電動車、風電渦輪機、智能電子設備以致話筒及擴音器都需要用到。

瑞典能源、商業及工業部長Ebba Busch在聲明中亦表示，電氣化、歐盟的自給自足及不用依賴俄羅斯及中國均由這礦床開始。

歐盟於2021年表示，歐盟使用的98%稀土都是從中國進口，因此敦促成員國發展自己的開採能力。