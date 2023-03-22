瑞典養老基金「勁黑仔」　買齊3間爆煲美國銀行股票　料輸逾百億

美國銀行業近期陷入財困風暴，3間出事的美資銀行，包括第一共和銀行（FRC）、矽谷銀行（SVB）及Signature Bank（SB）的股價跌至新低。而瑞典養老基金則「勁黑仔」，因為3間出事銀行皆有持股，並在近期股價急挫期間急於沽出，錄得虧損達逾百億港元。

曾為第一共和銀行第5大股東

瑞典最大養老基金Alecta指，該機構在第一共和銀行總投資資本為97億瑞典克朗，意味著是次出售股票時虧掉高達77.3%。自2019年以來，這家瑞典的養老基金就一直在購買第一共和銀行的股票，並成為該銀行第5大股東。

行政總裁Magnus Billing指，已全數沽清第一共和銀行的股權，因為銀行業未來不確定性太大，評級亦已被下調至垃圾級，預期虧損75億瑞典克朗（折算約57.2億港元）。