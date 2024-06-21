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財經
2024-06-21 13:05:00

瑞士萬億私募基金合眾集團增設港辦事處　冀拓展大中華地區業務

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瑞士萬億私募基金合眾集團增設港辦事處　冀拓展大中華地區業務

瑞士萬億私募基金合眾集團增設港辦事處　冀拓展大中華地區業務

瑞士萬億私募基金合眾集團（Partners Group）於宣布香港開設辦事處，藉此進一步拓展亞洲業務版圖。新辦事處為集團在亞洲開設的第7個辦事處，目前其全球辦事處總數已增至21個。

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合眾集團：香港在私募市場擔當關鍵角色

合眾集團亞洲區合夥人兼主席呂凱聞表示，很高興在香港增設辦事處，從而將區域業務版圖擴大。他指，香港作為主要經濟中心和大灣區的區域樞紐，在私募市場擔當關鍵角色，並觀察到投資者對大中華地區私募市場的需求顯著增加，因此期待與香港客戶和投資夥伴進一步深化關係。

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合眾集團已任命徐家傑擔任香港辦事處負責人，他將同時兼任亞太區私人財富部門主管，他指，私募市場成為亞洲個人投資者參與實體經濟日益重要的渠道。在香港設立辦事處，是為大中華區的分銷合作夥伴提供本地服務的重要舉措，並且能與區域內的其他辦事處形成互補。合眾指，徐家傑將領導一支專業團隊，負責合眾集團在香港和大中華區的客戶活動，並拓展現有客戶和投資合作夥伴關係網絡。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，合眾集團的業務拓展，反映了香港在國際金融界舉足輕重的地位。私募市場資產在合眾集團與其他財富管理公司的推動下，將有望成為主流的資 產類別。

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合眾集團在2004年在亞洲建立據點，並在新加坡開設辦公室作為集團的區域總部，目前集團在亞洲僱用超過550名員工， 辦事處分布於馬尼拉、孟買、首爾、上海、新加坡及東京。

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