瑞幸咖啡完成債務重組　集團：已解決歷史遺留問題

中國咖啡連鎖集團瑞幸咖啡周一表示，根據《美國法典》第11篇第15章的規定，公司已經順利完成債務重組，在債權人的支持下，公司正式結束作為債務人的破產保護程序。

據《新浪科技》報道，此前，在今年1月底，隨着大鉦資本聯合IDG資本、Ares SSG Capital Management，已完成對原造假管理層債權託管人畢馬威（KPMG）所託管的瑞幸咖啡股權的收購行動，原造假管理層的股權也完成清算，與瑞幸咖啡再無關聯。

自此，瑞幸咖啡已經解決完成歷史遺留問題，回歸正常公司狀態。瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一表示，公司在債權人的支持下成功完成了債務重組，標誌着瑞幸咖啡迎來了全新的開始，瑞幸咖啡已經處於持續增長，並為利益相關方創造長期價值的有利位置。

2021年收入達79.65億元人幣

自2020年瑞幸咖啡發生財務造假事件以來，新任管理層一方面配合國內外相關監管機構調查，滿足監管過程中的各項要求，先後與美國證券交易委員會(SEC)，及美國集體訴訟的原告代表達成和解。

另一方面，則需逐步推動境外債務重組計劃，與可轉換優先債券大部分持有者，簽訂了重組支持協議(RSA)、與公司股東大鉦資本和愉悦資本，完成總額為2.5億美元的新一輪融資協議，並引入了新股東IDG資本，以及Ares SSG Capital Management。

根據瑞幸咖啡公布的2021年財報顯示，2021年總淨收入達到79.65億元人民幣，較2020年增長97.5%；自營門店門店層面利潤在2021年首次實現年度轉正，達到12.528億元；同時門店規模也擴展至6024家。