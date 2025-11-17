瑞幸收入增50%純利跌 上季淨增3千門店

瑞幸咖啡(Luckin Coffee)公布2025年第三季度財報，期內咖啡總淨收入為152.87億元人民幣，按年增長50.2%，GAAP營業利潤17.77億元人民幣，營業利潤率11.6%，股東應佔盈利12.78億元，跌2.7%。月均交易客戶數達1.12億；門店總數增加至29,214家。集團三季度GMV約為173.2億元人民幣。
第三季度，瑞幸自營門店收入為110.80億元人民幣，增長 47.7%。自營門店門店層面營業利潤為19.41億元人民幣，增長10.2%，自營門店同店銷售增長率提升至14.4%。與此同時，聯營門店收入增長62.3%，至37.99億元人民幣。
全球門店總數逾2.9萬
在門店方面，瑞幸咖啡保持行業領先的開店速度，第三季度淨新增門店3,008家，全球門店總數截至第三季度末達29,214家。在中國市場，第三季度淨新增門店2,979家，門店總數達29,096家，包括自營門店18,809家，聯營門店數量正式破萬，達10,287家。在國際市場，瑞幸第三季度淨新增29家門店，總門店數達到118家，其中包括：新加坡自營門店68家，美國自營門店5家，馬來西亞加盟門店45家。
在客戶方面，瑞幸咖啡第三季度新增交易客戶超過4,200萬，月均交易客戶數按年增長40.6%達1.12億，以上兩個指標均創歷史新高。
月均交易客戶首次破億
瑞幸咖啡聯合創始人、首席執行官郭謹一表示，集團聚焦規模增長的核心戰略，持續産生積極成效。第三季度，公司收入延續強勁增長勢頭，自營同店銷售再次實現雙位數增長。持續擴大的門店網絡，進一步提升了交付能力，幫助有效把握不斷增長的用戶需求，首次達成月均交易客戶數破億的重要里程碑，也進一步鞏固了瑞幸的競爭優勢與市場領先地位。