瑞幸收入增50%純利跌 上季淨增3千門店

瑞幸咖啡(Luckin Coffee)公布2025年第三季度財報，期內咖啡總淨收入為152.87億元人民幣，按年增長50.2%，GAAP營業利潤17.77億元人民幣，營業利潤率11.6%，股東應佔盈利12.78億元，跌2.7%。月均交易客戶數達1.12億；門店總數增加至29,214家。集團三季度GMV約為173.2億元人民幣。

第三季度，瑞幸自營門店收入為110.80億元人民幣，增長 47.7%。自營門店門店層面營業利潤為19.41億元人民幣，增長10.2%，自營門店同店銷售增長率提升至14.4%。與此同時，聯營門店收入增長62.3%，至37.99億元人民幣。

全球門店總數逾 2.9 萬

在門店方面，瑞幸咖啡保持行業領先的開店速度，第三季度淨新增門店3,008家，全球門店總數截至第三季度末達29,214家。在中國市場，第三季度淨新增門店2,979家，門店總數達29,096家，包括自營門店18,809家，聯營門店數量正式破萬，達10,287家。在國際市場，瑞幸第三季度淨新增29家門店，總門店數達到118家，其中包括：新加坡自營門店68家，美國自營門店5家，馬來西亞加盟門店45家。